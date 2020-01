APURE: Cápsulas deportivas del estado

FUTBOL FEMENINO: Palabras de Daniel Guillen: “La Capi a demostrar su poder en tierras colombianas te deseo la mejor de las suerte hija Bendiciones para ti Mariale #6

y la mama Maria Urbaez

Dios te bendiga mi jugadora favorita arriba campeona te amo.” Esto es referente al regreso de

María Rodríguez ex capitana de lanceras de Apure sub 18 y de la selecciones de Apure sub 16, 17 y 20

a las canchas de fútbol en Villavicencio.





: “