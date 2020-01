APURE: Denny Mirabal de FVM: reinicio del año escolar 2020, está semana fue una ausencia total de alumnos y maestros. (AUDIO)

El secretario general de la federación venezolana de maestro en el estado Apure, Denny Mirabal, dijo que el reinicio del año escolar 2020, está semana fue una ausencia total de alumnos y muy pocos docentes en los centro educativos.





Por lo que, se preguntó el Prof. Mirabal, que esta pasando en los centros educativos no sólo de Apure sino del país que ni el mismo gobierno lo está promocionando? Del cual, se autorespondio el sindicalista apureño, "es que no hay las condiciones. Porque la gente en estos momentos esta desmotivada al trabajo con salarios realmente precarios que no alcanzan ni si quiera para comprar un kilo de carne".





También expresó Mirabal que esto atenta contra la calidad educativa y atenta contra la condición fisica, social y psiquica. No solamente el educador y su familia. Sino tambipen de los padres y representantes y los alumnos que no tienen en las escuelas ni sin quiera el programa de alimentación escolar como tiene que ser.





Asimismó afirmó Denny Mirabal, "nosotros como representantes gremiales como lo ya esta haciendo Caracas ek próximo 15 de enero que se celebra el día del educador donde en la capital están haciendo el llamado a protesta frente al ministerio de educación y nosotros tenemos que seguir en esa onda en esa idea de protesta nacional exigiéndole al gobierno mejores condiciones de vida, y sociales. Los maestros no cuentan con seguridad social de HCM, servicio funerario. Los jubilados y pensionados en un estado de indefección total". Para escuchar el reporte de la cápsula de noticias de Senderos de Apure con este sonido completo: