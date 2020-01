DEPORTES: Relevo 4 x 400 mts Venezolano quedó fuera de competencias rumbo a Tokio 2020

Lo integran dos Apureños y un Guariqueño con posibilidades de una final olímpica.





PRENSA-Deporte Rey Apure.





Una publicación en el perfil personal del atleta Apureño Alberto Marín Aguilar Suarez con un selfie con la siguiente leyenda: “Que tristeza no volver a vivir esta gran Hazaña en Tokio 2020 por culpa de mala directiva que tenemos en el deporte Venezolano.” El mismo que llego a una final Olímpica en Londres 2012 y que además también tiene la posibilidad de clasificar al relevo 4 x 100mts que en el sudamericano de Lima 2019 logro la medalla de oro en forma contundente.





Alberto Aguilar nos comenta: “ Mi pasaporte se venció y me dijeron que yo tenía que costear con el costo del pasaporte, solicitar la cita por mi cuenta prácticamente este año no viajare por el pasaporte vencido y quedó fuera de toda las concentración .” La pregunta es la siguiente ¿No pueden los directivos de la Federación Venezolana de Atletismo o el Instituto Nacional de Deportes gestionar? No solo acaba el sueño deportivo de Aguilar sino del equipo completo después de tanto esfuerzo y dedicación".