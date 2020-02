APURE: Destitución de Edgar Caña como Director de desarrollo!

Desde el año 2019 que entramos en vigencia con la A.A.F fue designado el cargo a Edgar Caña como director de desarrollo. Lastimosamente el trabajo no lo realizó. El departamento de desarrollo del estado Apure quedó en 0 en el año 2019 mientras que el resto de los estados cada Director hace su trabajo! La FVF no recibió información alguna de ninguna actividad por Edgar Caña y se le llamó la observación innumerables veces para que hiciera el trabajo.

Si cargo tiene remuneración por parte de los Recursos asignados por la FVF! Mientras envía información como fotos u otros eventos nacionales o internacionales nunca envió ninguna información del trabajo del Alto Apure. Por esas razones viene la destitución de su cargo. En ningún momento se ha hablado que el cargo de director de desarrollo se quedara en la capital. Es de suma importancia que el cargo quede en Alto Apure y una persona que de verdad no le quede grande.

Para las personas como lo dijo el amigo Raúl Bustamante por Facebook que tristemente no aportan nada al fútbol, sus comentarios sean constructivos o no son bien recibidos. Es buena observación para corregir situaciones como esta, de donde no se está haciendo el trabajo. En Alto Apure hay 3 directivos de la Asociación. Indiscutiblemente las quejas llegan por facebook pero no llegan por medio de los directivos encargados y tampoco a la oficina de la AAF. Antes de solo hablar deberían manejar las bases y las informaciones como son! Ya que simplemente creen todo lo que ven. Gracias por las observaciones y gracias a ella estamos actuando.