ARTISTA: Nelson “El Prince” lanza su primer tema como solista: “Feeling”. (VIDEO).

“Estoy muy feliz y tengo muchas expectactivas con esta importante decisión que he tomado. Lo he apostado todo, estoy trabajando incansablemente porque no quiero defraudar a toda la fanaticada que me ha acompañado durante tantos años, más bien deseo me siga apoyando en esta nueva etapa de mi carrera. Mi música está hecha con mucho amor para ustedes a quienes siempre le estaré agradecido”, comentó Nelson “El Prince” sobre este nuevo paso profesional.