FRONTERA: Arauca-Colombia entre el terror y la zozobra dejó el para armado del ELN.

Prensa. La Voz del Cinaruco. Colombia.





Es claro, la población araucana más que la de otras partes del país, vive con mayor cercanía y dureza la presencia del ELN, que decidió paralizar el departamento y gran parte del territorio nacional, desde al pasado viernes y hasta el próximo lunes.









El Departamento de Arauca está desolado, sus habitantes resguardados en sus casas por físico temor a que algo pueda pasar. El comercio cerró sus puertas este sábado, no hay servicio de transporte público, en las calles hay muy pocos vehículos particulares, y quienes se atreven a salir lo hace con miedo a que algo malo pueda suceder, a pesar la presencia de la fuerza pública la población siente terror por el panorama desolador que se está viviendo.









Los pueblos de esta zona del país parecen “pueblos fantasmas”. Solo unos pocos restaurantes y farmacias se atrevieron abrir la noche de este sábado. No se sabe que es más difícil de aceptar: si ver a una población sometida por el terror del ELN o un estado que no fue capaz de generar confianza y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que los ciudadanos puedan movilizarse libremente y continuar con sus actividades cotidianas.









Este es un golpe duro para Arauca que logró bajar la moral a sus habitantes, ya que muchas personas nunca habían vivido una situación como estas, y los que conocían como era estar en medio de un “Paro armado” no recuerdan la dureza de uno así como el actual. Hechos como el vivido el fin de semana solo contribuyen a ahondar la crisis económica y social de este de departamento. A la población la embarga un sentimiento de tristeza, angustia o inquietud que obliga, querámoslo o no, a pensar en el futuro incierto que nos espera de continuar bajo el terror infundido por el ELN y el abandono estatal.