FÚTBOL: Rondón: “Me gustaría hablarlo cara a cara” con Josef Martínez

Ante todo este revuelo de la novela entre Josef y la Vinotinto, Rondón fue preguntado en el programa radial de Daniel Chapela cuál era su opinión a lo que el jugador del Dalian Yinfang enfatizó: “Sinceramente me gustaría, como los hombrecitos, hablarlo a la cara. Cuando llegue ese momento, me gustaría hacer las cosas como se deben hacer. Prefiero que las cosas se resuelvan primero antes de dar una opinión sobre si me parece bien o no que regrese Josef. Tuve una relación de amistad y hasta allí se quedó. Espero que el seleccionador trabaje sobre el tema. Lo que quiero es ir a un Mundial”.