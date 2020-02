MUNDO: Trump dice que podrían aplicarse más sanciones a Venezuela.

''Podría haber sanciones muy graves. Ahora lo que sucede en Venezuela es tan triste que la gente se muere de hambre. Aquí hay un caso en el que un país era rico hace 15 años, y muy rico hace 20 años. Muy, muy rico, el más rico de toda América Latina, América del Sur. Los más ricos no están ni siquiera en competencia, cuando miras hoy no tienen agua, no tienen alimentos básicos, no tienen medicina. Es increíble lo que ha sucedido en Venezuela, estamos observando a Venezuela muy de cerca, no nos gusta, no nos gusta para nada'', indicó trump.