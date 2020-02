VENEZUELA: Juventudes de Voluntad Popular afirma que existe 50% de deserción escolar.

“Este régimen no apuesta por el bienestar de los jóvenes, hoy en día la juventud venezolana tiene que dejar de estudiar, para ir a trabajar o está tratando de salir del país en busca de nuevas oportunidades. Los jóvenes con edad comprendida entre 18 y 24 años, en su mayoría no tienen formación académica por culpa de los usurpadores quienes no les dan prioridad a los estudiantes”, aseveró Mendoza, quien es consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV).