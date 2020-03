APURE: ¿Cuál es el significado de ser mujer? (ENTREVISTAS)

De la misma manera Jiménez, realiza énfasis sobre el significado de la mujer, a nivel de otros países debemos conquistar. Por qué como tal, aún se discrimina a la mujer causándole daños biopsicosociales, y ¡se discrimina las mujeres sólo por el hecho de ser mujer!, dicen que somos débiles que no podemos aceptarlo …¡Basta Ya!, como joven hago un llamado a todas las mujeres que no desmayemos a luchan por nuestros derechos humanos, no callemos ante nada, no más abuso no más violencia, así sea Familiar o amigo cercano sea que sea conocido desconocido que hable no te quedes callada, no ocultes las cosas sin miedo sin pena haz valer tus derecho humanos y hacerte respetar.