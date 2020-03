OPINIÓN: La multiplicación de los jalabolas en tiempos de crisis. Por Vito Vinceslao.

La jaladera en Venezuela pica y se extiende, hay gobernantes más que sensibles a la jaladera de bolas, manejar poder no es fácil, allí sabemos de qué fibra está echa el alma humana. Hay personas que les acompañaba mucha humildad, cuando los arropó el poder, se llenaron de vanagloria, no son ni la sombra de lo que eran cuando andaban “pelando y no eran cambures”.