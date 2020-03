REFLEXIÓN: Un virus con 👑 corona por Catherine Lynch-Davila de #SERBUENOESBUENObyCLD

Nuestra inmediatez , resistencia al cambio e individualismo no nos permiti贸 ver m谩s all谩 lo que se nos avecinaba por la irresponsabilidad de no reconocer, valorar, planificar, prevenir, invertir, proyectarnos al futuro, por estar siempre en el caos y el desorden en una existencia ego铆sta y rebelde que nos conduce a estar muy lejos de entender lo que es ser una familia y cu谩l es su funci贸n PARA la sociedad, olvidamos que estamos hechos para servir a Dios mediante nuestro desarrollo y as铆 permitir que El fluya a trav茅s de NOSOTROS bendici茅ndonos para bendecir a otros, que no somos el centro de la vida de Dios sino Cristo y nuestra vida EN EL, POR EL Y PARA EL.