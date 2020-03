SALUD: En épocas de coronavirus, aíslate y vencerás.

La pandemia ha hecho más visible el enfrentamiento entre Venezuela y Colombia, dos países que tienen la relación diplomática debilitada en este momento, desde el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela por parte de Duque. Este último anunció desde el pasado viernes el cierre total de la frontera por la que pasan miles de personas a diario a trabajar y donde se mueve el comercio. El presidente de Colombia anunció también que no se planteaba un canal humanitario directo para el paso de la gente, sino que todo esfuerzo se articulará a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Maduro acusó al presidente de Colombia de no responder a su llamado. Este, por su parte, descartó cualquier tipo de conversación con los funcionarios venezolanos, pues no los considera ‘garantía de confiabilidad’.