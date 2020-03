VENEZUELA: Bono por coronavirus es excluyente: Rafael Narváez.

«En el sistema patria no están incluidos los 32 millones de los venezolanos como es el deber de un Estado responsable que en un momento grave que vive la República por esta pandemia mundial que no distingue para contagiar, olvida que el Art 21 de la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley. En consecuencia, no se permitirán discriminación fundada en la raza, credo y condición social manifestó», enfatizó el exdiputado.