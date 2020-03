VENEZUELA: Consecomercio: Medidas del Presidente son unilaterales y dogmáticas.

Estas medidas constituirían las primeras declaraciones oficiales sobre el tema económico debatidas por las autoridades nacionales, y vendrían a complementar lo establecido en el Decreto No. 4.160 emanado de la Presidencia de la República mediante el cual se decreta Estado de Alarma en todo el territorio nacional, a los efectos de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relativos al Covid-19. El referido Decreto No. 4.160 se publicó en la Gaceta Oficial No. 6.519 Extraordinaria, de fecha 13 de marzo de 2020.