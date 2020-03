VENEZUELA: Industria Farmacéutica saluda medidas del gobierno pero consideran insuficientes para afrontar emergencia.

López como presidente del sector farmacéutico en Venezuela ve con mucha preocupación que en éstos momentos de emergencia y de recesión económica, que ya veníamos arrastrando en el país, se mantenga y no se anuncie un diferimiento del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y una derogación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) así como los diferentes impuestos municipales por lo que realizó llamado a alcaldías a revisarlos. Explicó que existen muchas empresas del sector, sobre todo, las farmacias que están ubicadas en centros comerciales las cuales, no estarían trabajando porque a su vez los centros comerciales no están funcionando. “A éstas se les haría imposible cumplir con estos impuestos”, de allí el llamado al Gobierno que hace López para que tome esto en cuenta.