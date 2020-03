VENEZUELA: Infectólogo a Efe: Venezuela es el país menos preparado para enfrentar al coronavirus.

Ambos infectólogos, Castro y Torres, destacan que uno de los problemas es que no hay información oficial con respecto a ninguna enfermedad en Venezuela, ya que no se ha publicado el Boletín Epidemiológico desde 2017. «Hay datos de algunas enfermedades que se reportan a las autoridades de salud regionales y eso va a la Organización Panamericana de Salud, pero en Venezuela no hay cifras», explica Torres a EFE.