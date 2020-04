APURE: Diputado Lippa señaló que la mejor recomendación para prevenir Covid-19 es quedándonos en casa. (VÍDEO)

Es por ello, que eldiputado Lippa señaló, “si hoy nos cuidamos y si hoy nos protegemos, estamos protegiendo a otros. Si hoy no nos vemos, no importa. Lo importante que nos veamos mañana. Tomemos lo que hasta ahora, ha funcionado. Colaboremos. No hagamos las cosas más difíciles al contrario. Hagamos que las cosas sean más fáciles y entiendo que hay que salir rápido para buscar la comida. Pero inmediatamente. Cumplamos con la cuarentena”.