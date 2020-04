CLASE VIRTUAL: Periodista José Muñoz relató maltrató laboral en prensa oficial en Apure y por ello: Renunció.

En consecuencia, manifestó Muñoz

, “Esto ocasionó una ofensa para con mi persona, que la verdad, me colmó, porque esté de paso que ese día había renunciado mi asistente y yo estaba llenando lo que era ese espacio cubriendo, también que me tocaba editar, lo que era el guión de los noticieros, en el estelar el meridiano, y el resumen semanal y estaba full. Ella como no veía que estábamos ejecutando rápido, nos ofendió

y nos insultó.