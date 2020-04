SALUD: Nos preguntamos ¿Por qué la Pandemia? Y nos respondió en una entrevista Dra. Rita Hevia desde Alto Apure. Parte (II)

La pandemia parece ser la crónica de un suceso anunciado manifiesta Hevia, hace “muchísimo tiempo atrás. Lo más impresionante y que estremece el corazón, es que todo estaba predicho hace muchísimos años y que está escrito en la Biblia, un libro que muchos conocemos, pero muy poco lo leemos. “Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si yo le mandare las langostas para que consuman la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo”. “Se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencia, habrá terror y grandes señales en los cielos y cuando escuchéis de guerra no te alarmes porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin””.