TÁCHIRA: Laidy Gómez: ninguna madre cierra la puerta a sus hijos

“Sabemos que no serán mil venezolanos los que ingresen, tal vez serán muchos más, y nosotros no vamos a satanizar o a juzgar que se hayan ido, porque si lo hicieron sus razones personales, económicas y sociales tendrían; hoy son nuestros hijos, ni siquiera podemos decir que son nuestros hermanos, son los hijos de esta tierra y no podemos actuar de manera agresiva como lo han hecho en otros países en contra de los venezolanos, porque en su casa no los podemos maltratar, aislar o repudiar como lo han hecho otras sociedades que no entienden la crisishumanitaria compleja queestá viviendo el pueblo venezolano”, enfatizó.