BIENESTAR: Ejercicios para quitar la obesidad durante la cuarentena.

Prensa. elmundo.es.

Preparar bizcochos, aprender a cortar el pelo, tocar el saxofón... Sin poder salir de casa, la jornada da para mucho. Para tanto que incluso podemos retomar esas asignaturas pendientes que siempre quisimos aprobar pero nunca tuvimos el tiempo (o la perseverancia) para hacerlo.





Pequeños o grandes retos como conseguir, por fin, librarnos de la grasa acumulada en el abdomen y dotar a esta zona, una de las más importantes de nuestra anatomía por la función de sostén (visceral y postural), de esa fuerza que el sedentarismo le hurtó.





Éste puede ser el momento perfecto para lograrlo porque tenemos tiempo, para hacer los ejercicios no necesitamos demasiado espacio, ni material y, quizás lo más importante, al estar en casa podemos controlar todo lo que comemos.





"Estar en casa no significa que vayamos a perder nuestra rutina de ejercicios. Aunque no estemos en el gimnasio, no nos hará falta más que el peso de nuestro propio cuerpo para alcanzar nuestros objetivos", asegura Christian Sanz, Coordinador de Fitness de Metropolitan Iradier (Barcelona).





Antes de arrancar la misión, advierte de que "si queremos aplanar el abdomen, además de entrenar, tenemos que mantener una dieta equilibrada que complemente a la actividad que hagamos". Y añade que "si en nuestro día a día habitual, la importancia de la alimentación sobre los resultados es de un 70%, durante el confinamiento, al disminuir la actividad física, este porcentaje aumenta más todavía. No sirve de nada machacarse con sesiones interminables si no se cuida lo que se come".





Sanz recuerda que "debemos ser conscientes de nuestras limitaciones y capacidades". Por esa razón, "no debemos de exigirnos más de la cuenta y estar cómodos haciendo determinada rutina". Este entrenador incide en la importancia de variar los tipos de entrenamientos y, sobre todo de hacer cosas que nos gusten. "Cuanto más duros y aburridos sean, menos nos va a apetecer realizar una nueva sesión".





Obviamente, antes de lanzarse a seguir ningún plan hay que tener en cuenta qué lesiones o molestias se padecen. "Por ejemplo, si se sufren dolores articulares como las rodillas, o si se tiene alguna hernia discal o patologías vertebrales se deberían evitar ejercicios donde haya impacto porque pueden perjudicar".





¿Qué ejercicios podemos realizar? Para empezar, el coordinador de Fitness de Metropolitan Iradier nos propone una tabla con cuatro ejercicios: "Superman, plancha tres apoyos, puente de glúteo con empuje contra lateral. plancha lateral con rodilla enfrente. Se trataría de realizar cuatro vueltas, con 15 segundos de descanso entre cada una de ellas, realizando cada ejercicio durante 30 segundos".