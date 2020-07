CURIOSIDADES: Las mejores rutas de senderismo del mundo.

Prensa. exoticca.com.





En ocasiones, cuando viajamos a otro país queremos alejarnos de lo convencional, explorar, llegar a sitios donde pocos turistas llegan y hermanarnos con la naturaleza. Tanto si eres un aficionado, como si no, vamos a repasar las mejores rutas de senderismo que podemos disfrutar en el mundo. Algunas de estas rutas están pensadas para aficionados al senderismo más experimentados. Otras, en cambio están al alcance de todas las piernas. Debemos tomarnos nuestro tiempo, respirar y comenzar a andar el camino con los ojos bien abiertos para observar la belleza de nuestro planeta. Demos un paseo.

Las más variadas rutas de senderismo del mundo. El

Annapurna

El hecho de hablar de Nepal hace que cualquier aficionado al senderismo se estremezca de emoción, ya que allí podemos encontrar las más bellas rutas de senderismo del mundo. El Annapurna es enorme y nos ofrece gran cantidad de rutas y circuitos para toda clase de niveles. El consejo que te damos es que te lo tomes con calma y reserves, al menos un día a la aclimatación. La altitud es elevada y este es un tema que no se debe tomar a broma. Precisamente relacionado con la altitud está el segundo consejo. O bien busca un guía que te acompañe en tu ruta, o hazla con alguien en pareja o grupo. Las rutas tienen una longitud de unos 250 kilómetros así que son fácilmente adaptables a tus necesidades.

No olvides que se necesitan tramitar permisos para realizar estas excursiones. Además, siempre debes llevar dinero en efectivo, ya que por esa zona no abundan los cajeros automáticos.

Senderismo en Bután

Bután es un país semidesconocido para el resto del mundo que alberga una de las rutas de senderismo del mundo más interesantes. Su nombre es Druk Path y tiene una duración de, al menos seis días. Al recorrerla podemos disfrutar de maravillas naturales, como bosques de pinos azules del Himalaya, lagos de aguas cristalinas y abetos enanos. En el recorrido se puede visitar un lugar sagrado, el monasterio Phajoding. Más que un lugar, un viaje espiritual. Otra vez debemos tener especial cuidado con la altura, en algunos tramos se superan los 4.000 metros . Así pues, es muy necesaria una aclimatación previa si no queremos sufrir mal de altura.

Los seis glaciares. Rutas de senderismo del mundo suaves y hermosas

Las rutas de senderismo del mundo, no tienen por qué ser duras para deleitarnos con los parajes más hermosos. Las Montañas Rocosas canadienses albergan la ruta de los seis glaciares. Un recorrido de 17 kilómetros que puede ser completado fácilmente en un día, ya que no tiene mucho desnivel. Nos ofrece vistas estupendas del lago y de los glaciares. Es una ruta bastante transitada por su facilidad. Eso sí, no es circular, por lo que necesitareis a alguien que os lleve al punto de partida, recorrerla de vuelta, o bien, proseguir el viaje desde la llegada.

El Gran Cañón del Colorado

No nos movemos de América del Norte para visitar un lugar muy famoso: el Gran Cañón del Colorado. Además de poder observarlo desde sus miradores, existen varias rutas para bajar hasta el rio. Mucho ojo. Puede parecer que el Cañón es un lugar sin peligro por la cantidad de personas que lo visitan. Pero lo escarpado del terreno y la climatología hacen que unas 250 personas tengan que ser rescatadas cada año. Elige una ruta acorde a tus conocimientos, época del año y condición física.

Monte Uluru en Australia

Esta es una de esas rutas de senderismo del mundo que nos adentran en terreno sagrado. Y es que este pico en medio de una llanura en el centro de Australia es un lugar sagrado para los aborígenes. Se encuentra en el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta y es una maravilla observarlo a diferentes horas del día, ya que su tono rojizo original cambia con el sol. Se recomienda hacer la ruta con un guía.

Un paseo por Milford Track en Nueva Zelanda

El cine ha hecho incrementar el turismo de Nueva Zelanda en los últimos años. Lo cierto es que es un país con un valor natural impresionante. La ruta Milford Track se recorre en unos dos días atravesando bosques y rodeando lagos hasta la cima del MacKinnon Pass. Más adelante llegamos a las cascadas más altas del país. Southerland Falls tienen unos 580 metros .

Un viaje a las rutas de senderismo del mundo Inca