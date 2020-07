ECOLOGÍA: Recomendaciones para ahorrar electricidad en tiempo de cuarentena.

Garantizar los servicios de electricidad será necesario para mantener la luz encendida en el hogar. Con el Covid-19 hay un acrecentamiento el uso de energía en los hogares.

Prensa. Senderos de Apure.net.

Según el banco mundial, “El acceso a energía es esencial para poner fin a la pobreza. A nivel mundial, más de 1000 millones de personas viven sin electricidad, otros 3000 millones utilizan combustibles contaminantes como leña u otra biomasa para cocinar o calefaccionar sus viviendas”.

El recurso humano del sector eléctrico trabaja con muchos esfuerzos las 24 horas del día, asegurado la operación y mantenimiento del sistema hidroeléctrico. la prestación del servicio eléctrico una combinación para el triunfo y victoria de la guerra frente a la enfermedad.

Además, es de suma importancia en el sector salud y residencial, las telecomunicaciones, los sistemas de agua, entre otros, todos ellos dependen únicamente de la prestación del servicio sin interrupción del servicio. En el caso de la salud es vital, pues debe de estar al servicio de la mano, pues de ella dependen muchas vidas que están recluidas en centros de salud.

Por lo cual, es ineludible robustecer, rejuvenece, cambiar y reemplazar por equipos y maquinaria nuevas en los sistemas eléctricos con medidas equilibradas que reconozcan los gerentes de estados para afrontar los desafíos en esta crisis. Motivado a lo antes expuestos y para el beneficio de todos, de esta manera se proporcionan una serie tips, de tal manera te permita como ciudadano practicar, el buen uso de la energía eléctrica desde casa.

A veces creemos que cuidado de nuestro medio ambiente, reincide directamente con las grandes compañías, pues recae sobre cada habitante del planeta, unos más que otros, pero todos tenemos corresponsabilidad. Preocupados por la actual situación, La Organización Global de Desarrollo y Cooperación de Interconexión Energética (GEIDCO, por sus siglas en inglés), pidió hoy a los países de todo el mundo construir un sistema de interconexión energética mundial.

LiuZhenya, presidente de GEIDCO manifiesta que es necesario "Construir la Interconexión Energética Mundial (GEI), dar paso a una nueva era de desarrollo sostenible para la humanidad".

Es hoy que debemos tomar conciencia en la práctica discriminada que se practica en todo el mundo en materia de energía afirmo Zhayne. Es por eso que debemos comenzar por crear e instituir hábitos con disciplina colocándonos pequeñas tareas diarias, y notaria seguramente la diferencia. Comencemos con estas Sencillas recomendaciones para ahorrar energía eléctrica desde casa:

· Si vive en tierra caliente, procure prender los ventiladores, en vez del aire acondicionado, estos gastan menos energía.

· Abra las persianas y cortinas y use la luz natural, en lugar de las lámparas.

· Apaga las luces al salir de las habitaciones. Puede parecer una tontería, pero es muy común que no sea así. Se estima que el gasto en iluminación de una casa representa el 20%. Se trata de una acción muy sencilla y efectivo. Apague las luces cuando no las esté usando.

· Asegúrate de que tienes un buen aislamiento. Hay quien dice que la energía se escapa por las ventas. No le falta razón. Por las ventanas y por las puertas, para ser más concretos. Un aislamiento apropiado puede producir un ahorro energético de hasta el 30%.

· Comprar electrodomésticos con buena calificación energética. Elige siempre electrodomésticos que te ayuden a ahorrar a la larga.

· Compre bombillos que ahorran energía. Estos también le harán ahorrar dinero cuando le llegue su factura de la luz. Cuando no se estén utilizando, desconecte los electrodomésticos pequeños y aparatos electrónicos, como cafeteras e impresoras. Cuando no vaya a lavar una cantidad relevante de ropa, lo mejor es que use ciclos de lavados cortos y haga uso de agua fría.





· Descongela tu congelador periódicamente. Si tu nevera no es no-frost, conviene descongelar de vez en cuando. Cuando las paredes se cubren de escarcha, el motor necesita trabajar más y se consume hasta un 20% más.

· Enchufe todos los dispositivos electrónicos personales en una regleta y simplemente apague la regleta, cuando no estén en uso.Intente lavar el máximo de ropa que pueda en una sola lavada, esto con la idea de no estar usando a cada nada la lavadora que consume mucha energía. Mantenga desenchufados los aparatos eléctricos que no use muy seguido, sobre todo si vas a salir.

Mantenga desenchufados todos los cargadores. Aunque no estén cargando nada y parezcan apagados, siguen consumiendo energía. Mantenga desenchufados todos los cargadores. Aunque no estén cargando nada y parezcan apagados, siguen consumiendo energía. Mientras no esté usando su computador, apague el monitor o pantalla. No deje los equipos, que se manejan con batería, conectados mucho tiempo. Nada más enchúfelos por el tiempo necesario para cargar la batería.

· No uses el carro a menos que sea estrictamente necesario. La primera recomendación y más importante. Siempre que puedas, usa el transporte público. En distancias cortas, camina o utiliza la bicicleta. El ser humano está hecho para desplazarse a pie por naturaleza.

· Nunca deje su televisor en modo de ‘Sleep’ o su computador en ‘Reiniciar’ pues siguen consumiendo mucha energía y de forma continua. Reduzca el efecto de brillo de su televisor. Los ajustes originales de fábrica suelen ser más brillantes de lo necesario. Si va a calentar la comida, en vez de usar la estufa o el horno eléctrico, haga uso del microondas. Este calienta la comida más rápido. Utilice las computadoras en los estados de dormido (ahorro de energía) e hibernación, que pueden activarse a través de la configuración de la energía del equipo.

· Utilice las funciones de ahorro de energía. Hay configuraciones ecológicas o de ahorro de energía, que ajustan automáticamente la luz de fondo, y desactive ciertas funciones, como los comandos de voz, en el modo o estado de espera. Utilice pantallas más pequeñas, como las de las tabletas para transmitir contenido multimedia.

· Utiliza luces de bajo consumo. Especialmente en zonas que sepas que van a estar mucho rato encendidas.

Redacción: Pasante de UBV. Rosa López

Escuela de Periodismo Edward Murrow de Senderos de Apure.

