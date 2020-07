PELICULA: 'Liga de la Justicia': el tráiler del montaje de Zack Snyder llegará en agosto durante la DC FanDome.

La versión del cineasta de la película superheroica durará cuatro horas y se estrenará en HBO Max.

Prensa. sensacine.com.

Durante la Justice Con, celebrada en paralelo a la Comic Con @Home, Zack Snyder adelantó no pocos detalles de su montaje de Liga de la Justicia, conocido como ‘Snyder Cut’. Entre los avances que ofreció en ese evento fan creado de manera independiente, el director de Hombre de acero mostró un clip con Superman ataviado con el traje negro de resurrección, y también dijo que el esperado primer tráiler del montaje del director de Liga de la Justicia llegará en agosto durante la celebración de la DC FanDome.

Zack Snyder quiso dejar claro que los avances de Liga de la Justicia que se verán en DC FanDome van a ser sustanciosos. No se va tratar de un nuevo clip, como el de Superman con traje negro o el que nos mostraba por primera vez a Darkseid, sino de algo mucho más potente. Esto les dijo a las organizadoras de la Justice Con:

Os puede decir, chicas, que de FanDome podéis esperar metraje tan grande como un banquete. No vais a tener que ver los mismos tres clips una y otra vez...

La emoción de Snyder con este esperadísimo proyecto, que ha encontrado en HBO Max su hogar definitivo, se puede palpar en esas palabras. Y es que el cineasta se ha volcado al máximo para poder enseñar el montaje definitivo de Liga de la Justicia, película que cayó en manos de Joss Whedon cuando Snyder tuvo que abandonarlo a causa de una tragedia familiar.

La implicación de Zack Snyder con el Snyder Cut es tal que el director está trabajando sin ver ni un dólar, de momento. Así lo dejó caer durante el panel Justice Con del pasado sábado: "Tener esta oportunidad es emocionante tener esta oportunidad y quiero que sepáis lo agradecido que estoy. Me encanta trabajar en ello y lo haría gratis, de hecho, lo estoy", comentó.

El evento DC FanDome, un aconticimiento global sin precedentes, será la mayor presentación virtual, con noticias de actores y revelación de contenido, en la historia de DC. El acontecimiento 'online' gratuito tendrá lugar el 22 de agosto a las 19.00 h. (hora española) y será accesible durante un día entero a través de la web DCFanDome.com. Además de Liga de la Justicia, en DC FanDome se revelarán novedades de Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins, The Suicide Squad de James Gunn, The Batman con Robert Pattinson y Black Adam con Dwayne Johnson.