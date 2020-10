ARTISTAS: La tremenda confesión de Alicia Machado sobre su relación con Luis Miguel.

Prensa. People en español

Si bien hace más de dos décadas que la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado vivió un tórrido romance con Luis Miguel, ese misterioso idilio aún la persigue por mucho que la actriz y empresaria trate de evitar hablar del tema. No siempre le sale bien y esta vez decidió aclarar de una vez por todas algo que se le ha preguntado muchas veces: ¿cómo es el cantante en la intimidad?





En una visita al show Tu-Night con Omar Chaparro (Estrella TV), la modelo se sometió a una serie de atrevidas preguntas que la obligaron a hacer tremendas confesiones sobre su vida personal.

“¿Qué tal es Luis Miguel en la cama?”, preguntó Omar Chaparro.

Asombrada por la pregunta y con cierto nerviosismo, pero con la honestidad que la caracteriza, Machado hizo una increíble confesión.

“Puedo contestarlo”, dijo sin problema. “Nunca tuve sexo con él, jamás, Jamás. Para la desilusión de muchas de ustedes chicas, que pena”. A lo que agregó entre risas: “Me siento muy mal porque no sucedió. Me siento arrependtida de lo que no pasó”.

Aunque no hubo sexo, Machado aseguró que el cantante es todo un caballero y admitió que en cuestión de besos es muy bueno.





“[Besa] bellísimo”, dijo “[Sus besos son] muy ricos”.





Esta es una de las contadas ocasiones en que la artista menciona al ultra privado intérprete, ya que su relación no pasó a mayores y se quedó en el baúl de los recuerdos. Ahora se encuentra enfocada en sus múltiples negocios, su trabajo en bienes raíces y una nueva producción, que estrenará pronto.





“Sigo concentrada con mis perfumes, el maquillaje, estoy como productora de una compañía, estratega de marketing para otra empresa. Tengo una compañía de bienes raíces en Miami... En fin, no paro. Aparte, estoy haciendo unas obras de teatro y unos monólogos muy chéveres con diferentes actores en Miami”, comentó la multifacética actriz a People en Español.

