AUTOMOVILISMO: Tuatara: el coche más rápido del mundo.

La firma lo vaticinó en su momento. Es más, sus vídeos eran toda una declaración de intenciones. El SSC Tuatara estaba predestinado, se había desarrollado para hacer historia. El canal de Youtube del constructor echaba fuego tras la publicación de un vídeo en el que se veían sus escapes sacar llamaradas y más adelante pasó lo mismo con su sonido. Pero le faltaba una plusmarca. Un hito que se hizo realidad el 10 de octubre, al batir el récord como coche de producción más rápido del mundo. Lo ha conseguido tras superar los 500 km/h, bastante por encima de los 490,48 km/h del Bugatti Chiron o los 445 km/h del Koenigsegg Agera RS. Como fabricante moderno que es, SSC ha dejado testigo de su paso por la autopista de Nevada 160, marcando una nueva velocidad media que batir: 508,73 km/h. Antes que él pasaron muchos superdeportivos, que ahora son historia y que repasamos en esta galería.





El problema con los récords de velocidad es su demostración. Muchos fabricantes aventuran puntas de infarto que, luego, deben demostrarse sobre el asfalto. Por ese motivo, la prueba definitiva no cuenta con tantos modelos como esperaríamos. El SSC Tuatara ha cumplido con el protocolo para poder certificar, oficialmente, su récord del mundo de velocidad. Lo hizo el pasado 10 de octubre en la Nevada State Highway 160, una autopista capaz de acoger un evento de estas características. Para demostrar que no se trató de suerte, los ingenieros de SCC realizaron dos pasadas por el tramo y sacaron una velocidad media. Algo que no hicieron los de Bugatti, con el Chiron, pero sí los de Koenigsegg con el Agera RS.





El piloto Oliver Webb fue el encargado de llevar al Tuatara a su máxima velocidad, alcanzando los 484,53 km/h en la primera ronda y los 532,93 km/h a su vuelta. La media, 508,73 km/h, lo certifican como el vehículo de producción más rápido del mundo. Para poder homologar esta gesta han tenido que utilizar un coche idéntico al que podría comprar cualquiera, hacer la misma ruta dos veces en una vía pública, medir la velocidad con un GPS de vanguardia y muchos otros requisitos que os explicamos en esta galería.

Los antecedentes

El SSC Tuatara es el nuevo superdeportivo creado por el exclusivo fabricante Shelby SuperCars. Su desarrollo trae cola, ya que el proyecto se inició hace más de una década. El objetivo era superar todos los récords establecidos por su predecesor, el SSC Ultimate Aero TT. Ya entonces, la firma americana destronó al Bugatti Veyron como vehículo de producción más rápido.





SSC Tuatara

El SSC Tuatara es un superdeportivo de producción que entrega 1 750 CV de potencia. Se fabrica en la planta de Richland (Washington) y sólo saldrán 100 unidades de sus líneas de producción. Que sea un modelo de producción quiere decir que podía comprarse, por más de 1,3 millones de dólares.





El corazón y más

El motor del Tuatara es un 5.9 V8 biturbo, creado junto a Nelson Racing Engines, capaz de alcanzar los 1 750 CV cuando utiliza combustible E85 y 1 775 con E95. Pero no todo es cuestión de potencia, el SSC también es una obra maestra de la ingeniería aerodinámica. Su carrocería tiene un coeficiente de 0,27 Cx.

Firmado por Castriota

El diseño del SSC Tuatara es espectacular, tanto si te gustan los coches como si no. Está firmado por Jason Castriota y su máxima obsesión fue la aerodinámica. Podría decirse que tiene lo mejor de los Bugatti, con un trasero sensual, y las líneas de un Lamborghini, con un frontal completamente diagonal.

