APURE: Fallece un amante y colaborador del fútbol Apureño.

Manuel Enrique Córdova quien en vida estuviese ligado al deporte de la capital llanera.

Prensa. Raúl Bustamante-Deporte Rey Apure.

En las disciplinas deportivas todos los factores cuentan, Córdova estuvo ligado al FC San Fernando ya que su hijo Rafael Enrique Córdova estuvo en las divisiones menores y jugó tercera división con la escuela ya mencionada, como todo padre siempre estuvo apoyando a su hijo y al club en sus encuentros. En su casa este Miércoles 11-11-2020 a la 1pm lo sorprende un infarto.





Palabras de allegados:

Liliana Falcón

“Mi viejo vale no sabes el gran vacío que dejas en mí, más que un amigo eras un hermano, un consejero, un apoyo, Pido a Dios que conforte a la familia Sra Norelys y sus hijos, suegra, hermanos, cuñadas, sobrinos y la comunidad de amigos porque todo el que te conoció sentirá tu ausencia. Descansa en paz mi amigo querido.”

Ana Rosalía González

“Te has ido a un viaje sin retorno mi querido amigo, delas un vació en nuestros corazones pero con la esperanza de que algún día nos volvamos a encontrar. Fuiste el esposo, padre, hermano, tío, amigo compañero ejemplar gracias doy a Dios porque nos dio la oportunidad de conocernos y gozar de esa protección que nos distes a tus sobrinas durante muchos años, hoy la vida nos separa de tu lado físicamente pero con los más gratos recuerdos que quedaron en nuestra memoria y en el corazón de quienes te queríamos. Más que mi tío eras un Padrino más que la vida me regaló al morir mi Padre tuve ese consuelo de contar con un Padre más, hoy me vuelven a quitar y sólo Dios sabe por qué pasan las cosas. Duele no poder estar presente para darte el último adiós...”

Paz y descanso a su alma, que Dios le de Paz y tranquilidad a sus seres queridos.





