APURE: Futbolistas Alto Apureños también despuntan en el Futven y Selección.

Municipio Paez y todo el alto Apure tiene sus representantes.

Prensa. Raúl Bustamante-Deporte Rey Apure.

Esta semana el anuncio de los convocados para las dos fechas de las eliminatorias Sudamericana al mundial Qatar 2022 tiene entre los llamados a John Murillo que hace vida futbolística en el Tondela de Portugal y José Contreras que juega para el Deportivo Táchira.

Este Viernes 06-11-2020 en encuentro Futven se enfrentaban el equipo de José Contreras Deportivo Táchira vs el caracas Fc del Alto Apureño Leonardo Flores, encuentro que se demoro más de 30 minutos en comenzar porque varios jugadores del equipo andino resultaron positivo en la prueba de rutina del Covid 19 entre ellos el mismo Contreras que no pudo jugar en el empate a 1 ante el equipo capitalino, a la vez aunque fue convocado para la Vinotinto a causa del diagnostico previo este partido no podrá asistir a los próximos compromisos eliminatorios.

Cerrando este sábado 07-11-2020 El otro convocado para la Vinotinto John Muriilo vio acción en Portugal, fue titular, jugó los 90 minutos, vio amarilla y DIÓ ASISTENCIA en la victoria del CD Tondela 2-0 ante CD Santa Clara en la fecha 7.

Grupo Recarga Fácil plataformas para recargas de saldos 04145286837 (Whatsaap).

#noticias

#futven

#futbol

#regional

#portugal

#vinotinto

#tachira

#caracas

#tondela

#apure

#senderosdeapure

#venezuela