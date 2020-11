APURE: Rosa Eneida López requiere con suma urgencia medicamentos crónicos. (VER AFICHE).

Prensa. Especial.

En el nombre de Dios, te envío mis saludos con humildad, amor, paz y esperanza; Soy Rosa Eneida López, venezolana, Cédula de Identidad N° 9872131, paciente con carcinoma papilar variante folicular con infiltración de cápsula y metates en la vena yugular, hipotiroidismo secundario a tiroidectomía total, hipoparatiroidismo secundario a tiroidectomía total: hipocalcemias severas, osteoporosis severa, discopatia de columna lumbo sacra.





Yo he sido intervenida quirúrgicamente en 12 oportunidades, he recibido 4 dosis abalativa milicuries de i-i31, motivados a lo antes expuestos presento consecuencias al no tener las glándulas paratiroides que se encuentran en el cuello detrás de la glándula tiroides y son responsables de mantener el nivel de minerales en el cuerpo, no funcionan correctamente, a una disminución del nivel de calcio y un aumento del nivel de fósforo para circular a través de la sangre por todo el cuerpo, teniendo tener graves consecuencias para mi salud, ya que el calcio y el fósforo se combinan para formar fosfato de calcio que es responsable del fortalecimiento de los huesos y el suministro de energía para el cuerpo, presentando dolor en el estómago, convulsiones tónico clónicas, signos de Trousseau y Chvostek, hinchazón, contracción muscular y tensión baja, los problemas asociados con la vista, dolores de cabeza, pérdida de la memoria, contracción de los músculos faciales, sensación de hormigueo en los labios, cabeza, dedos de manos, piernas y pies . Además, infiltrados intersticiales de aspecto crónico basal pulmonar posterior bilateral por antecedentes terapéuticos, intervenciones quirúrgicas y la extracción total de la glándula tirodea debo de tomar tratamiento médico permanente y urgente, en vista de múltiples hospitalizaciones por desequilibrio hidroelectrolítico tipo hipocalcemias severas.

REQUIERO CON SUMA URGENCIA PARA PODER RECUPERAR MI CALIDAD DE VIDA LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS:

1) FORTEO ampolla de 250 mgrs SUB-CUTANEO DIARIO POR DOS AÑOS CONTINUÓ,

2) ROCALTROL tabletas 0.5 o 0.25 mgrs toman 04 tabletas 0.5 o 0.25 mgrs cada 08 horas (DE POR VIDA),

3) EUTHYROX (LEVOTIROXINA), tabletas de 200 mgrs (DE POR VIDA), LOS TRES MAS IMPORTANTES

... Y ADEMAS DEBO TOMAR

4) plegabalina capsulas de 75 mgrs HASTA NUEVA ORDEN, 6) vitamina e mas selenio-epavital u oxinorm, capsulas blandas o comprimidos HASTA NUEVA ORDEN, 5) farma d, tabletas de 1000 ui HASTA NUEVA ORDEN,

6) carbamazepine, tabletas de 200 mgrs HASTA NUEVA ORDEN.

"Las metas en la vida son esos faros que nos iluminan en las noches cuando navegamos por este oscuro mar (mundo) cambiante".

(Anónimo).

Es muy difícil levantarse de una cama cuando el cuerpo no responde, cuando el estómago se te encoge por las náuseas, cuando el dolor se hace insoportable, cuando mi cuerpo no tiene fuerzas, cuando mi cuerpo se adormece todo hasta mi cabeza se duerme o simplemente cuando te cansas de ver pasar los días y no tener ningún resultado positivo, una y otra vez durante 12 años, a veces más fuerte que otros días, es y ha sido muy difícil, lo sé, lo he vivido…





Quizás mis pasos serán cortos, o sean lardo, eso si no lo sé… no sé cuántos son, si serán las muy empinadas y la oscuridad muy negra, pero pasará sé que solo es temporal. ¡Pasara! Pues no me cierro en pensamientos negativos, porque solo así sabré que, si he perdido, y no perderé, no me rendiré jamás, siempre creeré que Dios es y ha sido mi fortaleza, y me iré en su tiempo.

Por eso decidí aprovechar cada segundo de mi vida y vivir en Dios, un nuevo día, es una oportunidad que Dios en la vida me regala, en mis manos está que hoy hagas las cosas diferentes para vencer para ganar.

Hoy estoy llamada a levantar el ancla de mi vida. El subir y bajan tripulantes de este barco, pierdes la inocencia de las primeras salidas a alta mar, pero mantienes la esperanza y la ilusión que te hace plantearte, con la misma confianza de ver qué me encuentro ahora, y surge una voz fuerte, pero desde muy adentro que dice ¡A Levar Anclas¡, que donde más tesoros se encuentran, es cuando los deleite de las cosas que uno quiere que pasen logran encontrar su hueco en un nuevo viaje hacia destinos inciertos, cuando coges con fuerza el timón, pero siempre en movimiento, siempre navegando y así la emoción y las ansias de descubrir se convierten en conquista en metas y logran en luchas hasta ganar la vida…





...Recién zarpado el barco en tierra firme, desplegando velas y empezando a coger velocidad a muchos nudos poco a poco sin espera en constancia en perseverancia en provecho, aunque a veces creo que navegó demasiado rápido, a veces parece que ni soplando las velas ni mirando el timón encuentro una brisa que haga avanzar... Pero ante todo...Mar adentro, así me siento...en un estado en el que sólo queda remar y remar y disfrutar de la travesía que es la vida, que luego llegan los finales repentinos o el dique con el que chocan barcos cercanos y entonces te preguntas cómo estás haciendo para navegar el barco propio... Es entonces cuando revisas las provisiones que llevas, la tripulación que uno tiene dentro del corazón, los puertos en los que se ha atracado, pero sobre todo...aquellos en los que le gustaría atracar....





hoy me encuentro en una SITUACIÓN DE RIESGO, pues al no tomar estos medicamentos, la cual necesito con suma urgencia para poder seguir viviendo activamente de lo contrario puedo quedar en vida vegetal. , no ha sido nada fácil, he luchado por nueves años con esta situación de salud, sé que mi vida la puedo perder o se acortar por no tomar este medicamento. Desde mi corazón, en espera de una pronta y positiva respuesta. ....

FORMEMOS UNA GRAN CADENA ESTA INFORMACIÓN

DIOS LE BENDIGA

Mis Agradecimientos Eternos por tú Apoyo Corazón