CURIOSIDADES: Hallan en Esquivias documentos inéditos sobre personajes del Quijote.

El investigador Sabino de Diego, presidente de la Sociedad Cervantina de Esquivias, ha hallado nuevos documentos inéditos sobre personajes naturales y vecinos de Esquivias que Miguel de Cervantes incluyó en su obra magna, Don Quijote de la Mancha. En esta ocasión, según De Diego, se trata de los nombres con los que Cervantes identificó a la esposa de Sancho Panza, ya fuera como Teresa Panza, Teresa Cascajo, Juana Gutiérrez o Mari Gutiérrez.





Estas personas eran naturales y vecinas de esta localidad toledana, tal como se aprecia, por ejemplo, en el acta de defunción del niño Pedro Cascajo, que fue bautizado el 25 de octubre de 1583 y que criaba Juana de Uxena. Ella era la mujer de Cosme Carrasco (otras veces llamado Bartolomé, Tomé o Juan, padres de Juan Carrasco, alter ego de Sansón Carrasco, bautizado también en Esquivias el 10 de enero de 1582).





En el capítulo V de la segunda parte del Quijote, dice Teresa Panza a su marido: “…Teresa me pusieron en el bautismo, nombre mondo y escueto, sin añadiduras, ni arrequives de dones ni donas; Cascajo se llamó mi padre, y a mí, por ser vuestra mujer, me llaman Teresa Panza, que a buena razón me habían de llamar Teresa Cascajo…”





Es importante destacar, según de Diego, que Juana de Uxena, comadre de Pedro Cascajo, era hermana de Juan de Uxena, padre de María de Uxena, la niña a quien Catalina de Salazar y Palacios vio crecer, nombrándola como heredera en su primer testamento de 10 de junio de 1610.





Otro de los nombres dado por Miguel de Cervantes a Teresa Panza es el de Juana Gutiérrez, a quien Sabino de Diego halló desposada con Francisco Marcos, sacristán mayor de la iglesia parroquial de Santa María de Esquivias. Francisco actuó como testigo en los desposorios de Miguel de Cervantes Saavedra con Catalina de Salazar y Palacios el 12 de diciembre de 1584.





De la buena amistad habida entre la familia de la esposa de Cervantes y la de Francisco Marcos, queda constancia que Catalina de Salazar y Francisco Marcos ejercieron como compadres mayores de pila de varios bautizos. Por ejemplo, el 10 de febrero de 1601, en el de Juan, hijo de Juan Martín, carpintero, y de Antonia Ramírez (prima de Diego Ramírez de Isaba, apodado el Vizcaíno).





También el 12 septiembre de 1601, en el bautizo de Ana, hija de Lucas Palomo (hermano de Juan Palomeque, uno de los manteadores de Sancho Panza) y de Ana de Morales. Igualmente, el 18 de enero de 1603 en el bautizo de María, hija de Juan Martín y de Antonia Ramírez, celebrado por Francisco de Salazar y Palacios, hermano de Catalina.





El cuarto nombre dado por Miguel de Cervantes a Teresa Panza -Mari Gutiérrez- lo halla De Diego en el acta de bautismo de María, hija de Juan Fernández y de María Gutiérrez. Eran sus «compadres de pila Francisco Marcos y Mari Gutiérrez, su hija» (de trece años, que se aplicó el apellido de su madre, Gutiérrez, mientras que su hermano Martín se apellidó Marcos, como su padre).





La hija de Francisco Marcos, alter ego de Mari Gutiérrez en El Quijote, se desposó a los quince años con Juan Fernández de Cobeja, quienes fueron padres de un niño bautizado en Esquivias el 9 abril de 1604 con el nombre de Juan. Francisco de Salazar y Palacios, hermano de Catalina de Salazar y Palacios, celebró este bautismo con la presencia de Miguel de Cervantes y su esposa, según explica De Diego, puesto que hasta pasado el verano de ese año no trasladarían su residencia a Valladolid.





