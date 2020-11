DEPORTES: Venezuela por todo lo alto Yulimar Rojas nominada a Atleta del Año 2020 por la World Athletics

El Consejo Mundial de Atletismo (50%) y la Familia Mundial de Atletismo (25%) darán sus votos por correo electrónico. Los fanáticos (25%) pueden votar en línea a través de las plataformas de redes sociales de World Athletics.

Prensa. Raúl Bustamante-Deporte Rey Apure.

Este martes fue anunciado a través de las redes sociales que la representante de Venezuela, Yulimar Rojas está nominada a Atleta del Año 2020 por la World Athletics.

Rojas quien con 25 años (cumplidos el 21 de octubre) posee una medalla de plata olímpica, cuatro títulos mundiales (2 outdoor y 2 indoor), campeonatos sudaméricanos, una medalla Panamericana y la segunda mejor marca de la historia en salto triple outdoor (15,41), este 2020, rompió el récord mundial de triple salto en indoor con 15,43 m.

En un año complicado debido a la pandemia de COVID -19. Yulimar ganó cinco competencias:

Salto largo. Valencia, España: 6.59m.

Salto triple. Meeting Metz Moselle Athlelor de Francia: 15.03

Récord mundial indoor de salto triple en Villa Madrid, España: 15.43m.

Salto triple. Herculis de Mónaco, Liga Diamante: 14.27

✔Mejor marca del año al aire libre y líder mundial del año en un tope control en Castellón: 14.71.





"El récord lo ha significado todo. No podía creérmelo, pero trabajaba por eso y me demostré que puedo lograr todas mis metas y todo lo que me proponga. Fue uno de los mejores días de mi vida", explicó.

"El Consejo Mundial de Atletismo (50%) y la Familia Mundial de Atletismo (25%) darán sus votos por correo electrónico. Los fanáticos (25%) pueden votar en línea a través de las plataformas de redes sociales de World Athletics. Los gráficos individuales de cada nominado se publicarán en Facebook, Twitter e Instagram esta semana; un "me gusta" en Facebook e Instagram o un retweet en Twitter contará como un voto", explica el comunicado de la World Athletics.

La votación culmina 15 de noviembre, cuando la World Athletics anuncie

