MUNDO: Arrancó el Miami New Media Festival 2020, ahora también en formato Online.

En su XV edición, incorpora proyecciones virtuales semanales para reflexionar sobre la relación entre el arte y la censura en los nuevos medios

Este 30 de octubre el Miami New Media Festival celebró el inicio de su XV edición, con un ciclo de proyecciones virtuales que cada viernes (a las 7:00 pm) y hasta el mes de febrero de 2021, develará las obras que resultaron seleccionadas por cada uno de los jurados de la convocatoria “New Media Art and Censorship in the Information Era”. Así, por primera vez en la historia del MNMF, se mostrarán las obras premiadas a través del canal de YouTube oficial del festival (haz clic aquí). Para conocer el calendario de proyecciones virtuales visitar la web: https://www.miaminewmediafestival.com/2020-calendar/





De esta manera, la decimoquinta edición del festival pionero en el mundo del video-arte, seleccionó a 25 artistas de 15 países diferentes: Mauro Rescigno (Italia), Daniela Lucato (Alemania), Rodrigo Gomes (Portugal), Sandra Araujo (Portugal), Manuela Covini (Alemania), Vasilis Karvounis (Grecia), Natacha Voliakovsky (Argentina), Hernando Urrutia (Portugal), Marcia Beatri Granero (Brasil), Jose Cruzio (Portugal), David Anthony Sant (Australia), Chalet Cormellas-Baker (Estados Unidos), Rina Momose (Japón), Andrea Leonardi (Italia), Alejandro Barreras (Cuba), Luis Manuel Otero Alcántara (Cuba), Raychel Carrión (España), Jean-Michell Rolland (Francia), Linda Phillips (Colombia), Úrsula San Cristobal (España), Jack Williams (Reino Unido), Lisi Prada (España), Angela Patiño (Colombia), Alma Artiza (Venezuela) y Laura & Sira Cabrera (España).

Este año el jurado estuvo integrado por Gerardo Zavarce, Adriana Barrios, Nelson González, Jesús Hdez-Güero, Adriana Meneses, Jimmy Yanez, Marinellys Tremamunno y Andreina Fuentes Angarita, fundadora del MNMF. “Cada uno escogió una serie de obras de acuerdo a la relación de las propuestas con el argumento de la convocatoria, el uso del video según el concepto, la calidad de los contenidos y la videografía”, explicó la coordinadora del festival Milagros González.





Las proyecciones virtuales de los artistas seleccionados se alternarán con 14 obras de artistas invitados: David Palacios, Berta Jayo, Carola Bravo y Olga Gabrielle desde el 06 de noviembre; Muu Blanco, Alejandra Romero, Carla Forte, Eliseo Sierra y Raul Marroquín desde el 04 de diciembre; Nelson Garrido, Érika Ordos, Carlos Cuellar Brown, Jesus Hdez-Güero y Rolando Peña, desde el 18 de diciembre. Y desde el 15 de enero se mostrarán las obras de los 8 artistas italianos propuestos por la curadora Francesca Anneda, a través de la convocatoria de la Rome Art Week (RAW): Meri Tancredi, Jerusa Simone, Werther Germondari, Valentina Palazzari, Alessandro Arrigo, Andrea Felice, Mebitek – Jele Raus y ReBarbus/Baruffetty.





La fundadora del festival, Andreina Fuentes Angarita resaltó que esta edición intenta evidenciar que “la esencia del arte es la libertad de expresión”, pero destacó que “la libertad para crear no se debe dar por sentado y va defendida”, sobre todo en estos tiempos de la era de la información, en donde los nuevos medios censuran las expresiones artísticas, “incluso de forma indirecta y furtiva”.





Además, en su XV edición el festival está presente con actividades presenciales en 11 países: Estados Unidos, Curazao, Aruba, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Holanda, España, México, Francia e Italia. La próxima cita será en Miami el 20 de noviembre a las 7:00 pm, en el Laundromat Art Space; y el 28 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Doral Contemporary Art Museum.





El Miami New Media Festival es una plataforma multimedia con sede en Miami, promovida desde el año 2006 por Arts Connection Foundation. Incentiva la producción artística a través de la exploración de nuevas tecnologías y de narrativas interactivas, como el video arte, la animación, el arte digital y el mapeo interactivo. Más información en: https://www.miaminewmediafestival.com/

