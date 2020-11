MUNDO: Los dinosaurios cruzaron el océano, según un nuevo hallazgo fósil.

Prensa. Muy Interesante.

Con un tamaño aproximado de una taza de café esta pequeña criatura vivió en Madagascar hace aproximadamente 237 millones de años durante el período Triásico. A pesar de su pequeño tamaño, apenas 10 centímetros de alto, los científicos lo incluyen dentro del antiguo grupo Ornithodira: el último antepasado común de todos los dinosaurios y pterosaurios.

"Hay una percepción general de los dinosaurios como gigantes", informa Christian Kammerer, paleontólogo del Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte. "Pero este nuevo animal está muy cerca de la divergencia de dinosaurios y pterosaurios, y es sorprendentemente pequeño".

Sus restos fueron encontrados por primera vez durante el trabajo de campo en 1998 en un sitio fósil en el suroeste de Madagascar, junto con los restos de cientos de otros especímenes antiguos. Su examen determina que es la especie más pequeña conocida en una familia de dinosauromorfos tempranos llamada Lagerpetidae.





"Aunque los dinosaurios y el gigantismo son prácticamente sinónimos, un análisis de la evolución del tamaño del cuerpo en dinosaurios y otros arcosaurios en el contexto de este taxón y formas relacionadas demuestra que los primeros miembros del grupo divergentes pudieron haber sido más pequeños de lo que se pensaba anteriormente, y que se produjo un profundo evento de miniaturización cerca de la base del linaje del tallo aviar ", escriben los autores en la revista PNAS.





Referencia: Christian F. Kammerer, Sterling J. Nesbitt, John J. Flynn, Lovasoa Ranivoharimanana, and André R. Wyss. “A tiny ornithodiran archosaur from the Triassic of Madagascar and the role of miniaturization in dinosaur and pterosaur ancestry". PNAS, julio de 2020.

