TENDENCIA: Las gorras beisboleras vuelven a triunfar en el streetstyle y prometen viralizarse en los próximos meses.

Prensa. Trendencias.

Convertirse en la primera en lucir una tendencia, he aquí el objetivo de las chicas de moda que cada vez se adelantan más a las modas que se viralizan. En esta ocasión hay un accesorio de toda la vida que vuelve a triunfar en el street style, dándonos a entender que podría convertirse en la próxima obsesión del mundo de la moda. No es otro complemento que la clásica gorra beisbolera, adaptándose a todos los estilos y brillando con su esencia clásica pero moderna.





Firmas como Zara o Celine ya las han incluido en sus colecciones, haciendo que fuese la gran estrella del show de Hedi Slimane para el desfile Primavera-Verano 2021 de Celine (de manera literal).





Las chicas de moda ya lucen este complemento en su día a día

Como no podía ser de otro modo, el street style y las RRSS se han hecho eco de esta tendencia y las chicas de moda ya la incluyen en su día a día. Con looks deportivos, otros de más casual e incluso con looks clásicos y elegantes, la gorra con visera es la gran estrella de los estilismos Otoño-Invierno 2020/2021.

#noticias

#gorras #beisboleras

#streetstyle

#viralizarse

#meses

#senderosdeapure

#venezuela