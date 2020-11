UNIVERSO: Datos curiosos sobre el cometa Halley.

Prensa. Muy Interesante.

El cometa Halley es uno de los más famosos. Es un cometa que se aproxima a la Tierra aproximadamente cada 75 años, lo que hace posible que un ser humano lo vea dos veces en su vida. La última vez que estuvo aquí fue en 1986, y se prevé que regrese en 2061. Además, este cometa lleva el nombre del astrónomo inglés Edmond Halley, quien descubrió que este cometa regresaba una y otra vez a la Tierra.





Historia de este cometa

Según la Agencia Espacial Europea, la primera observación de Halley tuvo lugar en el 239 a. C. Los astrónomos chinos registraron su paso en diversas crónicas. Otro estudio sugiere que su primera observación fue en el 466 a. C. Es decir, durante la Antigua Grecia. Cuando Halley regresó en el 164 a. C. y en el 87 a. C., probablemente se anotó en los registros babilónicos que actualmente se encuentran en el Museo Británico de Londres.





No obstante, la aparición más famosa de Halley ocurrió poco antes de la invasión de Inglaterra en 1066 por Guillermo el Conquistador. El rey de Inglaterra consideraba que el cometa presagiaba su éxito, motivo por el que aparece en el Tapiz de Bayeux.

Descubrimiento de su recurrencia

Durante el siglo XVI la astronomía comenzó a cambiar rápidamente. Copérnico publicó hallazgos que mostraban que el centro del sistema solar era en realidad el Sol (y no la Tierra como se pensaba). Sin embargo, fueron necesarias varias generaciones para que sus cálculos se afianzaran en la comunidad astronómica.

El cometa apareció en 1531, 1607 y 1682. El astrónomo Edmond Halley sugirió en 1758 que el cometa regresaba continuamente a la Tierra. Sin embargo, no llegó a vivir lo suficiente para ver su regreso. Murió en el año 1742, pero su descubrimiento inspiró a la comunidad científica a nombrar al cometa con su nombre.





Su paso en el año 1910 fue particularmente asombroso, ya que voló a unos 22,4 millones de kilómetros de la Tierra. Además, fue la primera vez que se pudo capturar al cometa con una cámara fotográfica.

Halley en la era espacial

En el año 1986, se envió una nave espacial por primera vez para observarlo. Así, varias sondas espaciales volaron cerca del cometa, y una de ellas logró capturar imágenes del núcleo del cometa por primera vez. Pasaran muchos años hasta que Halley se acerque nuevamente a la Tierra, pero mientras tanto, se pueden ver sus restos cada año. La lluvia de Oriónidas, que es generada por los fragmentos de Halley, ocurre anualmente en octubre.

Cuando Halley pase por la Tierra en el 2061, el cometa estará en el mismo lado del Sol que la Tierra y será mucho más brillante que en 1986. No obstante, el cometa podría chocar con otro objeto o ser expulsado del sistema solar, por lo que habrá que esperar para saberlo.

