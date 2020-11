VINOTINTO: Venezuela mejor plantada cae por la mínima ante Brasil.

Aunque la Vinotinto deja una buena impresión se le hace tarde en esta eliminatoria lo único que la puede salvar es una victoria ante Chile.

Prensa. Raúl Bustamante-Deporte Rey Apure.

En tercera fecha de eliminatorias Sudamericanas hacia Qatar 2022 un Brasil sin brillo gano, lo fortuito le jugo una mala pasada a Venezuela, lesiones de Fleschert y Rosales provocaron cambios inesperados, la amazónica no dudo ante la pequeña brecha que dejo este ultimo cambio y el de Soteldo por Romulo para anotar, la nota discordante fue confusión por parte del asistente técnico de Peseiro en ultimo cambio deja sin chance de entrar Añor en ultima ventana en la misma entro Savarino por Machis, son tres oportunidades para hacer los 5 cambios situación esta por la pandemia, el orden táctico y defensivo de Venezuela fue casi perfecto aunque no basto. Preocupa que pasados tres partidos no se ha hecho gol aunque se cuenta con jugadores que anotan en sus respectivas ligas.

