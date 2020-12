BÉISBOL: Humberto Arteaga listo para debutar con las Águilas del Zulia este martes.

Prensa. Águilas del Zulia.

Desde este martes, el campocorto Humberto Arteaga estará disponible para el mánager rapaz Rouglas Odor, en el inicio de la tercera semana de la temporada para los occidentales. Arteaga realizó este lunes la última práctica en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, sede del equipo zuliano es esta temporada tan particular.





"Estoy listo para jugar, mis condiciones físicas están bien, no tengo lesiones gracias a Dios, solo me falta ritmo de juego por este año tan particular debido a la pandemia que no me permitió jugar en ligas menores" dijo el defensor de la posición seis al finalizar su trabajo de acondicionamiento físico.





El ingreso al roster de Arteaga le da mayor profundidad al equipo en la línea central, además "Estoy muy contento de estar con el equipo, veo muchos muchachos jóvenes con mucho talento y espero ayudar al equipo a mis compañeros " dijo el defensor de las paradas cortas





Arteaga agente libre en estos momentos espera aprovechar la exposición en la LVBP. "No me meto presión por conseguir un contrato para el próximo año en los Estados Unidos, vengo a jugar mi pelota y listo" agregó. En la temporada 2018-19, el derecho participó en 54 juegos conecto 8 dobles, cuatro triples, un jonrón, 24 anotadas, 19 fletadas y promedio de 318. En la 2019-20 se unió al equipo para la postemporada donde ligó de 16-1 en cinco juegos.

