BIENESTAR: Gold´s Gym declara diciembre mes de la Membresía.

La directora comercial de la cadena de bienestar y salud más grande de Venezuela, Giacoma Capodiferro, anunció que trabajarán durante todo el mes de diciembre

Diciembre no sólo es el mes para los excesos en comida es también la oportunidad para iniciar un plan de ejercicio que traerá bienestar a la salud de parejas, familias e incluso estudiantes y adultos mayores, quienes a partir de este mes tienen el beneficio de 2X1 en los gimnasios de Gold´s Gym.





Giacoma Capodiferro, directora comercial y de Mercadeo de Gold´s Gym explicó que durante lo que resta del mes de diciembre han dispuesto que los diversos planes que actualmente disponen (Plan parejas, familia, estudiantes y años dorados) gozarán de una promoción especial de 2X1.





“Ahora puedes venir con un acompañante cancelando una membresía por un mes. En Gold´s Gym estaremos trabajando todos los días de diciembre de lunes a domingo, de 6am a 6pm, en todas nuestras sedes activas que están en Caracas en Montalbán y San Ignacio y en Margarita. Trabajaremos incluso el 24 y 31 hasta la una de la tarde y sólo el 25 estaremos cerrados”, explicó Capodiferro.





“Estamos activando algunos planes para quienes deseen entrenar por lo que resta de diciembre, adicional los planes que ofrecíamos como lo son plan parejas, plan familia a partir de 3, plan estudiante, plan años dorados. En el caso de estudiantes y años dorados es una membresía más económica y tienen permiso de entrar al gimnasio hasta la una pm,” precisó Capodiferro.





Una particularidad destacada la experta en fitness y es que en caso de que el Ejecutivo Nacional disponga restricciones nuevamente en enero, por el Covid o cualquier otra circunstancia, Gold´s Gym garantizará que los días pendientes se utilicen de forma continua cuando se libere la restricción nuevamente.

Protocolos de bioseguridad activos

Explicó la representante de la cadena de bienestar y salud que en la actualidad disponen de facilidades dentro de los gimnasios para “cumplir con todas las normas de bioseguridad y lograr que puedan disfrutar del área de musculación, cardio e incluso de clases de Xtreme Bike (Montalbán y Margarita). Tenemos también los entrenadores personalizados y quienes deseen tener un plan de nutrición personalizado lo podrán recibir de manera online.”

En lo que respecta a los protocolos de bioseguridad, Capodiferro expuso que invitan a sus miembros a que vayan y comprueben lo seguros que sentirán con los protocolos de bioseguridad. “Se respeta el protocolo, el distanciamiento y uso de tapa bocas. No obligamos a la gente a entrenar con tapabocas pero sí a utilizarlo en los pasillos y en las áreas de alto contacto. Los equipos están ubicados con un mínimo de metro y medio de distancia y les pedimos a los miembros que lleven su hidratación y dos toallas; una para poder limpiarse la cara y una para que coloquen en los equipos que requieran usar toallas”.

Más servicios para garantizar el ejercicio

Por otra parte informó que la cadena de bienestar y salud Gold´s Gym sigue ofreciendo los equipos deportivos para aquellas personas que los deseen adquirir a través de la tienda dispuesta por la marca en Mercado Libre y también de forma directa, a través de las redes sociales.

“Seguimos ofreciendo también el servicio Go to go, para que entrenes en casa de la mano de un profesional que se traslada hasta tu hogar u oficina, o donde decidan pautar esta cita. Las visitas presenciales dependerán del plan contratado, y además incluye la membresía al gimnasio. Son clases personalizadas que cumplen con las medidas de bioseguridad necesarias, desde el tapabocas, hidratación y además llevan implementos básicos como pesas, cuerdas, ligas, hasta donde se decida realizar el entrenamiento”.

Para más información sobre los planes y programas de entrenamiento físico de Gold´s Gym, pueden consultar en las sedes ubicadas en Caracas (C.C Uslar y C.C San Ignacio) y Margarita (C.C. Parque Costazul) o consultar las redes sociales de la empresa: @GoldsGymVE en Twitter e Instagram y GoldsGymVenezuela en Facebook

