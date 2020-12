CURIOSIDADES: La corteza sensorial influye en la pérdida de peso.

Prensa. Investigación y Ciencia.

Por qué algunas personas logran perder peso y otras no? Si bien la capacidad de controlar los propios impulsos y la actividad del circuito cerebral de recompensa en respuesta a la comida pueden influir en ello, los resultados obtenidos por Gidon Levakov, de la Universidad Ben-Gurion, en Israel, junto con otros científicos revelan que, en el cerebro, la partida también se juega a un nivel más fundamental, puramente sensorial. Los resultados se publican en NeuroImage.

Los investigadores reclutaron a 92 participantes con sobrepeso que seguían un régimen para adelgazar. Mediante resonancia magnética funcional identificaron una red cerebral clave, ya que cuanto menos conectadas entre sí se encontraban las regiones que formaban parte de esa red, menor éxito tenían los participantes con su dieta. Esas áreas eran principalmente sensomotoras, sobre todo visuales, lo que sugiere una disfunción en la forma en que el cerebro percibe los alimentos. No obstante, el vínculo con la ingesta excesiva de comida resulta todavía difícil de determinar.

Los científicos constataron, asimismo, que cuanto mayor era la actividad de la red en la banda de frecuencia de 0,05 hercios, menor resultaba la pérdida de peso de los sujetos. Se sabe que el sistema digestivo influye en dicha banda, puesto que la actividad cerebral se sincroniza con la de células específicas del revestimiento del estómago. Por tanto, esa interacción también podría desempeñar un papel en la disfunción de la red. «La pérdida de peso no es simplemente una cuestión de voluntad», concluye Levakov.

Guillaume Jacquemont

Referencia: «Neural correlates of future weight loss reveal a possible role for brain–gastric interaction». Gidon Levakov et al. en NeuroImage, vol. 224, 2021.

