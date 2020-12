TRIBUTO: Reponemos reportaje en Honor a Don Tito Suárez un hijo adoptivo de Apure. PAZ A SU ALMA.

Prensa. Senderos de Apure.net.

Este martes 08 de diciembre de 2020, en horas de la tarde falleció en la ciudad de Caracas, un hijo adoptivo del estado Apure: DON TITO SUÁREZ y propietario de Llanera 94.1fm en San Fernando de Apure y hace varios años Senderos de Apure le realizó una entrevista para esta portal web y que quedó plasmado también en el libro “Yo Amo Apure” de las coautorías del Prof. Adán Galindo y su hijo el periodista Eduardo Peña, quien realizó dicha entrevista que la reponemos a continuación en Tributo a un hombre de radio, de medios, que apoyó al folklor, a cultores, periodistas, comunicadores sociales y un personaje ejemplar que dejó un legado, no solamente en la radiodifusión apureña, sino venezolana y Latinoamericana con uno de sus proyectos que pudimos conocer y ojala que la familia Suárez en un futuro lo lleve a cabo, porque era el sueño de DONTITO SUAREZ. PAZ A SU ALMA.

En San Fernando se guardan archivos históricos de cinto-tecas de la radio en Venezuela

Don Tito Suárez, es un radiodifusor de experimentada data en Venezuela y se vino al Estado Apure luego de haberse jubilado en el mundo de la radio, pero para levantar otro proyecto que fue la emisora “Llanera 94.1FM”, ubicada en el Palacio de los Barbaritos de la ciudad de San Fernando.

Don Tito se llevó un legado para la radio en Venezuela a esta localidad Sanfernandina y en la propia radio destinó una sala especial para instalar un archivo que él lo denomina, “Cinto-Teca” donde tiene seleccionado programas radiales desde el inicio de las ondas hertzianas en Venezuela y esta es una génesis de un proyecto fundación que se va a llamar “Imagen y Color en Venezuela”, además de un libro en gestación que se llamará “Días de Radio”.

El Señor Suárez nos concedió una primicia de estos proyectos, donde se harán un recuento histórico de todo lo que ha pasado en la radio y se cuenta con los testimonios de artistas como Mario Suárez, veinticinco años de los Torrealberos, voces de personas que no están; Magdalena Sánchez, Julio Miranda y de gente que ha estado ligada a la música venezolana. De actores como Cabrujas y gente que realizaron radioteatros, donde eran programas novelados como ejemplo del programa “Así era cuando” que trataba temas cuando Cipriano Castro, el 23 de enero y tantas fechas importantes dentro de la radio como los cincuenta años del bolero.

Volviendo al tema de la “cintoteca”, comentó Don Tito Suárez, que tiene veintipico de programas que se hicieron en radio suave en Caracas, con toda la trayectoria musical de Luis Cruz, compositor de “cumpleaños feliz” y está acompañado por Rosa Virginia Chacin y como fue el productor de esos programas se encuentra en la “cinto-teca”. Expresó Suarez, que también tiene la música de los grandes trovadores de Caracas, donde tiene toda la serie de Andrés Cisneros y esta la serie de Marco Tulio Maristani, que fue un tenor muy importante de la trayectoria musical nacional.

Asimismo, en esta “cinto-teca” se encuentran los programas de Venezuela Musical, donde fue productor junto a Porfirio Torres y seleccionaron de cada región del país lo más representativo en cantantes, grupos musicales y efectuó el libreto, pensando que al principio se decía de donde era la música y quienes eran esos músicos y al final quienes eran y de dónde venían esos intérpretes y son como doscientos y pico de programas que están actualizados porque nunca pasarán de moda y está en la voz de Porfirio Torres dijo Don Tito.

Refirió además Suárez que cuenta en la “cinto-teca” programas que coleccionaban en Caracas, que lo enviaban semanalmente cintas de la OEA de los años ochenta y se encuentran las trayectorias de todos los personajes de Latinoamérica como pintores, políticos, cultores de la música, de arte y todas aquellas personas que fueron la voz de la OEA y se encuentran programa de la “Voz de América, VOA” que son programas de Estados Unidos, referidos a la cultura y que son programas que contienen actualidad que pueden seleccionarlos y colocarlos al aire y por eso está en la “cinta-teca”, bien clasificados porque hay grandes personajes de Latinoamérica.





Por su parte, Don Tito Suárez define a este archivo; “cinto-teca”, como una historia de su vida en el mundo de la radio, que fue seleccionando y conservándolo de acuerdo a sus ideas y que ninguna emisora en Venezuela, ha tenido un archivo histórico de lo que ha pasado en la radio y por eso que él está organizando la fundación “Imagen y Color de Venezuela” donde “va a resumir todos los días de radio mientras estuvo activo en esa emisoras de radio en Venezuela y llegaron al Estado Apure, ese es mi legado y colección particular. Mi amor está aquí en estas cintas”.

Don Tito Suárez, comenzó a trabajar radio, en “Valle de la Pascua”, Estado Guárico, influenciado por la música venezolana como las de Juan Vicente Torrealba, con sus primeros temas, como los de Mario Suárez, Magdalena Sánchez, Benito Quiroz, allí fue cuando comenzó a grabar la música llanera y todo eso se fue con Don Tito, cuando se fue a Caracas y no hay ningún cantante de esos años que no tengan una relación con Suárez y en la Cinto-Teca está plasmada y por un azar de la vida lo jubilan en Caracas y le dieron un permiso para montar una radio en Apure, donde realizó un estudio de mercadeo donde en una zona netamente llanera no había una emisora que estuviera dedicada a resaltar la música típica del llano.

Fuente: Eduardo Galindo Peña.

Fotos: Senderos de Apure

Crédito del Libro; ”Yo Amo Apure”.

Coautorías: Historiador Adán Galindo y Periodista Eduardo Galindo Peña.

Editorial Académica Española (2019)

Información de venta del Libro en Web: Senderos de Apure.

