UNIVERSO: El exjefe de Seguridad Espacial de Israel afirma que la Tierra colabora con una Federación Galáctica.

El exjefe del Programa de Seguridad Espacial de Israel durante 29 años, Haim Eshed, afirma, para beneplácito de los amantes de las conspiraciones extraterrestres, que una Federación Galáctica ha estado en contacto con los gobiernos de Estados Unidos e Israel, aunque pidieron que su existencia se mantuviera en secreto (como no podía ser de otra forma...)





“Hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres. Firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí. Ellos también están investigando y tratando de comprender todo el tejido del universo, y nos quieren como ayudantes”, dijo Eshed a Yedioth Aharonoth, el periódico de pago de mayor circulación de Israel.





Pero eso no es todo: "Hay una base subterránea en las profundidades de Marte, donde están sus representantes, y también nuestros astronautas estadounidenses".





Si lo que has leído hasta aquí te parece difícil de creer, según Eshed, el presidente estadounidense saliente Donald Trump estaba a punto de revelarlo todo, antes de que los extraterrestres le dijeran: "Espera, deja que la gente se calme primero". "No quieren iniciar una histeria masiva".

Preguntado acerca de por qué no temía las críticas ante estas insólitas afirmaciones, respondió: “Si se me hubiera ocurrido lo que estoy diciendo hoy hace cinco años, me habrían hospitalizado. Hoy ya están hablando de otra manera. No tengo nada que perder. He recibido mis títulos y premios, soy respetado en universidades en el extranjero, donde la tendencia también está cambiando".

Eshed se retiró en 2010 y, lógicamente, si alguna de estas divertidas afirmaciones fueran ciertas, ya habría numerosos científicos investigando, verificando la existencia de la supuesta Federación y cooperando con extraterrestres. Pero no hay evidencia real de nada de esto. Muchos afirman que se trata de una estrategia de marketing dado que Eshed va a publicar un libro muy pronto.

