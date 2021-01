ARTISTA: La violinista y compositora Lauren Conklin busca estrechar lazos con Venezuela.

Luego de cerrar un 2020 lleno de logros.

Prensa. Press Release Lauren Conklin.

Durante 2020, miles de artistas vivieron todas las restricciones de Covid-19, pero muchos otros siguieron luchando por hacer buena música y traer nuevas propuestas al mundo como la compositora y violinista de Nashville, Tennessee, Lauren Conklin.





De hecho, tuvo un año lleno de nuevos proyectos: vio el lanzamiento de su segundo EP, Water Music II; También grabó un video el maestro venezolano Eddy Marcano, en el que debutó tocando joropo, y sobre la música venezolana, también colaboró con el guitarrista y compositor Aureo Puerta Carreño en otro video interpretando su pieza Canción para ti.





¿Suficiente? ¡No! Lauren también vio la oportunidad de lanzar un nuevo proyecto sobre música cinematográfica, con cuatro hermosos singles al más puro estilo de los soundtracks, abriendo las puertas a más desafíos, debido a que actualmente trabaja en la música de una película. Al cierre de un año extraordinario, se unió a la cantante Frankie Orella para ofrecer dos versiones fantásticas y originales de The Bealtes.





En este 2021 buscará estrechar aún más sus lazos con Venezuela, comenzando con otro proyecto con el maestro Eddy Marcano. También trabajará con otros compositores venezolanos y posiblemente le dará forma a una iniciativa de clases magistrales de violín en el país. Además, internacionalmente pronto terminará de componer la música para una película estadounidense.





Su viaje musical alrededor de 2020 comenzó en abril, cuando Lauren Conklin, tras el éxito de su primer EP en 2019, lanzó el 17 de abril el primer sencillo titulado Abyss, como adelanto de su segundo EP: Water Music Part II, el cual salió al mercado en forma completa el 1 de mayo en las principales plataformas digitales, recibiendo excelentes críticas tanto de los fans como de la prensa. La grabación es una sabia combinación de bluegrass moderno y elementos de músicas del mundo.





En julio emprendió una atrevida aventura cuando debutó tocando música folclórica venezolana junto a su amigo Eddy Marcano, de La Asunción, Nueva Esparta. Ambos, siguiendo una idea propuesta por el periodista Roberto Palmitesta, decidieron grabar un video de la canción El Diablo Suelto, compuesta por Heraclio Fernández en una versión para dos violines, siguiendo el arreglo para flauta de Omar Acosta, convirtiendo este vals venezolano en un joropo.





Su romance musical con la música venezolana no terminó porque, un mes después, aceptó la invitación del guitarrista y compositor Aureo Puerta Carreño, para grabar un videoclip con una nueva versión para violín de su conocida pieza Canción para ti, escrita originalmente para guitarra acústica, que también fue interpretada en otras versiones por músicos de diferentes naciones como la leyenda británica de la guitarra David Russell y otras estrellas como Richard Clayderman y Arturo Sandoval.





Pero después del éxito de dos EP, Water Music part 1 y 2, inició un nuevo proyecto de música cinematográfica, con un nuevo EP de cuatro pistas, explorando diferentes estilos de música para películas y televisión. Todas las pistas son instrumentales: Azul, Iron, Phoenix y Steps, inclusive podrían funcionar como una partitura separada para filmes. Utilizó un lenguaje muy descriptivo que llevó al oyente a un viaje de diferentes paisajes y emociones.





Para cerrar un año positivo, unió su talento con la cantante Frankie Orella para traer un proyecto muy original, que aborda la música de The Beatles desde una perspectiva muy íntima y sublime, basada principalmente en la voz y el violín. También incluye segmentos para instrumentos de cuerda y sintetizadores. El primer resultado de este dúo fueron dos magníficas versiones del cuarteto inmortal de Liverpool correspondientes a las canciones: Help y While my Guitar Gently Weeps. Lauren también hizo toda la producción y mezcla.

Para mayor información síguela en sus redes sociales:

laurenconklin.com

https://www.instagram.com/lalalauren678/

https://www.facebook.com/laurenconklinmusic/

#noticias

#violinista

#compositora

#laurenconklin

#senderosdeapure

#venezuela