ARTISTA: "Venezuelan Modernism" es el nuevo disco de la pianista Sylvia Constantinidis.

Prensa. Sylvia Constantinidis.

La pianista, compositora, directora de orquestas y productora musical, Sylvia Constantinidis, acaba de lanzar su nuevo disco titulado “Venezuelan Modernism”, dedicado a la música con marcada influencia de las tendencias del modernismo musical del siglo XX, como el impresionismo, el abstraccionismo temprano, el nacionalismo y el fauvismo o colorismo descriptivo. Incluye obras de autores trascendentales para el desarrollo de la música venezolana, entre ellos Moises Moleiro, Modesta Bor, Aldemaro Romero, Evencio Castellanos, María Mercedes Asuaje de Rugeles y una obra temprana de la propia Constantinidis.

Se trata de la décima producción discográfica de la maestra Constantinidis, quien nuevamente asumió el rol de productora artística y ejecutiva de este nuevo LP en formato digital, grabado en el Steinway Hall de Miami para la Serie Latinoamericana de producciones discográficas del sello Guinima-Media Label, el mismo con el que grabó otros discos, entre ellos los más recientes Enrique Granados: Valses Poéticos (2019), Antonio Estévez: 17 Piezas Infantiles (2018), Alberto Ginastera Centennial (2016) y Song of Peace: A CD of Latin American Classical Piano Music (2016).

“Venezuelan Modernism” fue auspiciado por Newartmusik y lanzado como parte de la celebración de su décimo aniversario (2010-2020). Se encuentra disponible en las plataformas de Amazon, Itunes y Spotify. El tema promocional “Estampas del Llano” de Moisés Moleiro se puede apreciar en el siguiente link: https://youtu.be/3cHa2r0nw5s

"Esta nueva producción es el resultado de mi continuo interés en la música venezolana. Muestra a los compositores de la primera parte del siglo XX cuyo trabajo refleja musicalmente la influencia de los movimientos plásticos que marcan la era modernista, es decir el impresionismo, nacionalismo, fauvisno, cubismo y abstraccionismo temprano, entre otros. Me permití incluir en este CD una obra mía, que aunque fue escrita en los año 90 es de marcada influencia impresionista," explicó Sylvia Constantinidis.

En relación al aporte de su catálogo discográfico agregó: “Anteriormente grabé un CD retratando la Música Venezolana Para Piano de Salón del siglo XIX, particularmente la obra de Federico Villena, resultado de un dedicado estudio de la música de este compositor. Posteriormente, en el 2013, lancé un CD con Los Valses y Danzas Venezolanas, plasmando las danzas para piano de finales del siglo XIX y principios del XX. Producto de mi investigación musical, en 2017, salió el álbum con la obra para piano de Antonio Estévez, quien marcó en la historia de Venezuela el inicio de la literatura para el piano contemporáneo, éste CD lo acompañé con la publicación de un artículo académico sobre este tema”.

Con este disco, la artista nacida en el estado Nueva Esparta y radicada en EEUU, demuestra su impecable técnica como pianista y su enorme capacidad interpretativa, reviviendo la música de algunos de los más importantes compositores venezolanos del Siglo XX, cuya música refleja la enorme diversidad y riqueza musical de Venezuela. Al mismo tiempo es una forma de rendirles homenaje y de mostrar su importancia para las nuevas generaciones.

La discografía de la pianista también incluye su obra Visions for Chamber Orchestra por el sello Urban Berlín Alemania (2015), Venezuela XIX: Danzas. Música Para Piano de Salón (2013), así como su obra para piano en el CD Sylvia par Elle Meme (2012) que ya ha superado más de 50 mil ventas digitales. Además registra su obra Macondo Poems for Woodwind Quintet grabada en la serie Masterworks of the NewEra del sello ERM grabada en Checoslovaquia (2007) y Federico S. Villena: Música Para Piano de Salón (1987).





Listado de temas Venezuelan Modernism:





1. "El Negro José", Joropo. (Aldemaro Romero).

2. "Mañanita Caraqueña", Vals, (Evencio Castellanos)

3. "Canción Para Una Niña Desvelada. (Ana Mercedes Asuaje de Rugeles)

4. "Estampas", (Moisés Moleiro)

5. "Canción de Cuna", (Moisés Moleiro)

6. "Sonatina" (Moises Moleiro)

7. "Joropo", (Moises Moleiro)

8. "Allegro", "Suite Criolla", mov. 1 (Modesta Bor)

9. "Canción", "Suite Criolla", mov. 2 (Modesta Bor)

10. "Danza", "Suite Criolla", mov. 1 (Modesta Bor)

11. "Impressions" #1, (Sylvia Constantinidis)

12. "Impressions" #2, (Sylvia Constantinidis)

