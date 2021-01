BIENESTAR: El 90% de los casos de trastorno metabólico se previenen con una buena alimentación.

La cuarentena, los excesos de navidad y el sedentarismo incrementa la acumulación de grasa, por eso los expertos de Gold´s Gym recomiendan acudir a un nutricionista.

Lo mejor que puede hacer una persona en su vida es invertir en su salud, y así como cuando el carro falla se lleva a un mecánico o cuando se va a construir una casa se busca un ingeniero, cuando el cuerpo acumula grasa se debe ir al nutricionista.





La afirmación corresponde a Amelia de la Peña, nutricionista de la cadena de bienestar Gold´s Gym, quien advierte que el aumento de peso que sufren muchas personas viene dado no sólo por los excesos que pudieron tener en navidad sino que además es una acumulación de grasa que viene desde que inició la pandemia cuando también se agudizó el sedentarismo.





El limón no corta la grasa

La especialista advierte que muchos esperan enero para iniciar una dieta sin darse cuenta que una sana alimentación debe ser un hábito que se debe mantener durante todo el año.





“Nadie va a cuidar tu salud mejor que tú. Normalmente aparecen personas que no saben del tema y quieren que bajes rápido de peso en enero, que te sientas feliz pero sin ver las consecuencias que eso te puede ocasionar a nivel metabólico y caemos en creer en la magia, la brujería y si me dicen que tome agua de limón en las mañanas que me va a quemar la grasa, lo hago. No eres un sartén al que le vas a cortar la grasa con limón. Eso metabólicamente no es cierto.”





Dieta con un especialista

Para De La Peña es necesario acudir a un especialista en nutrición cuando se desea eliminar la grasa acumulada. “Hacer una dieta pasa por prevenir cualquier enfermedad. La nutrición siempre está allí. Hoy en día enfermedades como la hipertensión, la resistencia a la insulina, el trastorno metabólico, el hipotiroidismo, entre otras, son patologías que se pueden prevenir en un 90% con una buena alimentación guiada por un nutricionista. El costo siempre será menor que estar enfermo y tras invertir en salud, puedes invertir en todo lo demás”.





Advierte que hacer cualquier dieta significa atentar contra tu salud pues es el nutricionista la persona capacitada para realizar una evaluación y conocer los requerimientos individuales de nutrientes y micronutrientes además de los objetivos de cada paciente pues suelen ser diferentes.





“No podemos guiarnos por una dieta que esté de moda en Instagram o por un vecino que la recomendó, eso es atentar contra tu salud. Es necesario una evaluación para saber dónde estamos parados, qué necesitamos, y sólo puede hacerlo un especialista que sepa de cálculos nutricionales.”





Planes nutricionales personalizados

En la actualidad la cadena de bienestar Gold´s Gym dispone de planes nutricionales personalizados que se realizan de forma online en virtud de la pandemia y que son elaborados por expertos en nutrición.





“En Gold´s Gym hacemos una historia clínica nutricional a quienes empiezan desde cero, recibe un plan de alimentación con un buen menú que ayuda a perder el porcentaje de grasa que se ha acumulado en el año. La solución siempre será la misma, seguir un plan que se adapte a bajar la grasa corporal cubriendo todas las patologías que puedas tener,” refirió De la Peña.





En la actualidad la cadena de bienestar mantiene los controles nutricionales de forma online, realizan los cálculos con las mediciones específicas que se puede hacer la persona en casa y sobre la base de esos datos comienza el trabajo.





Para más información sobre este tema, los planes y programas de entrenamiento físico de Gold´s Gym, pueden acercarse a las sedes ubicadas en Caracas (C.C Uslar y C.C San Ignacio) y Margarita (C.C. Parque Costazul) durante las semanas de flexibilización del esquema 7 por 7, o consultar las redes sociales de la empresa: @GoldsGymVE en Twitter e Instagram y GoldsGymVenezuela en Facebook.

