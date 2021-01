REFLEXIÓN: Vivir el aquí y el ahora sin morir de ansiedad.

Prensa. Morisberachawuani.

Realmente crees que vives el presente cuando ya estas pensado en qué hacer para el siguiente día. Vivir apresurándonos en el tiempo hace que nuestra mente coloque metas, y al no cumplirlas como lo pensamos, nos genera un profundo estrés, al igual que estar atados a un recuerdo que nos trae emociones de tristeza, nos hacen revivir fracasos y errores que destruyen nuestra autoestima en el presente.





Poner plena atención en alguna actividad que realizamos en el día puede ayudarnos a experimentar sensaciones que evitamos o no damos importancia, una de ellas es el arte de escuchar y no solo escuchar para responder sino para analizar, aprender a fijarnos en las expresiones corporales de las personas, un momento diario que hagas para enfocar de manera consciente cualquier actividad rutinaria, ya sea comer, cepillarte los dientes, tomar un café en la sala o colocar atención a tu cuerpo.

Nuestro cuerpo es nuestro mejor foco de atención, si vivimos experiencias agradables vamos a sentirnos enérgicos y llenos de positivismo, al experimentar un evento que no sea de nuestro agrado, inmediatamente empezamos a percibir una energía de incomodidad, por lo tanto es muy importante el escuchar y sentir tu cuerpo.





La incapacidad de conectarnos con el aquí y el ahora puede llevarnos a la depresión y ansiedad, la sociedad está aún más desconectada y nos empuja a actuar con rapidez, nos perdemos detalles y sensaciones en ese camino sin visión.





Debemos tener en cuenta que no vamos a poder obtener el control absoluto de las cosas, no podemos controlar el futuro en su totalidad, hay acciones que repercuten y formas que pueden presentarse de manera distinta a lo planificado en nuestra mente, lo más sano será no anticiparse a los hechos, planificar de modo que si ocurre alguna eventualidad se pueda resolver de manera sencilla, sin enredarnos con nuestros perturbadores pensamientos.





Ocúpate en vivir, en aprender a mejorar tu actitud en diferentes circunstancias, a valorar más las pequeñas cosas que nos regala el día, a no martirizarnos en eventos inesperados, no enfrascarnos en las opiniones negativas hacia nuestro cuerpo, manera de pensar o ser, y desconectarse por un tiempo de todo para darte un espacio para así aprender a escuchar y conocer sensaciones que nos harán estar conectados con el aquí y el ahora.

