APURE: Falleció ex gobernador de Apure Eduardo Hernández Cartens.

Prensa. Achaguas También Soy Yo.

Estimados paisanos achagüenses y apureños, amigos de la página "DE ACHAGUAS TAMBIEN SOY YO" hoy con profundo pesar, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia; Hernández Carstens por el sensible fallecimiento del Doctor EDUARDO HERNANDEZ CARSTENS, honorable ciudadano nacido en San Fernando, en la década dorada del Apure del ayer y Ex Gobernador del Estado Apure, servidor de dilatada trayectoria en instituciones docentes, gremiales y académicas públicas y privadas, HIJO ILUSTRE Y EX CRONISTA DE ACHAGUAS, miembro asesor y colaborador de esta página, permanente luchador social por el desarrollo del Estado Apure y especialmente de nuestro Municipio Achaguas a quienes siempre nos profesó y brindó su sincera amistad.





Su recuerdo permanecerá en el corazón de los achagüenses, que DIOS y el Nazareno de Achaguas le reciban en su seno, paz a su alma.





Funte: https://www.facebook.com/groups/1493490850954690

