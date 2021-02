ARTE: Todo listo para recibir al Miami New Media Festival en Venezuela.

Prensa. Marinellys Tremamunno.

El 25 de febrero en San Cristóbal, el 26 de febrero en Maracaibo y el 04 de marzo en Caracas, para luego cerrar en Cúcuta y Philadelphia. La XV edición del festival promovido por Arts Connection Foundation, invita a reflexionar sobre la relación entre censura, nuevos medios y arte.





El Miami New Media Festival en su XV Edición no se detiene y este 2021 toca territorio venezolano con tres importantes y únicas presentaciones: el jueves 25 de febrero en Cielito Tinto - La Wafflería de San Cristóbal (Táchira), a partir de las 4:00 pm, organizado por Hassler Salgar y Daniel Peñaloza del colectivo “El Grito Casa Audiovisual”; el viernes 26 de febrero en el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo, a partir de las 4:00 pm, coordinado por Jimmy Yánez (International Official Curator & Museographer); y el jueves 04 de marzo en la Sala Audiovisual del Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello, a partir de las 11:00, bajo la coordinación de Adriana Barrios Mendoza, de la Fundación Telema.





Esta XV edición del festival que arrancó el pasado 2020, ha concentrado la reflexión en torno a la relación entre la censura de los nuevos medios y el arte, a través de la Open Call “New Media Art and Censorship in the Information Era”, en donde fueron seleccionados 25 artistas provenientes de 15 países diferentes y participan 14 artistas invitados. El gran estreno mundial se llevó a cabo en Miami (el 20 de noviembre en el Laundromat Art Space y el 28 de noviembre en el Doral Contemporary Art Museum) y las obras también fueron presentadas a finales del año pasado en Italia, Holanda y Aruba.





Ahora toca el turno a San Cristóbal y Maracaibo, con la selección de Jimmy Yánez, representante del MNMF en el Caribe Insular y Continental: “Look at you touch you from the moon” de Hernando Urrutia (Portugal), “INSERTIONS” de José Cruzio & Isabel Pérez del Pulgar (Portugal), “Lacuna” de María Beatriz Granero (Brasil), “TRANSMISSION” de David Anthony Sant (Australia), “Sisterhood is for everyday people” de Challet Comellas-Baker (EEUU), “CRADLE LILYBLUE” de Rina Momose (Japón), “Vieni” de Daniela Lucato (Alemania) y “Geomelodies” de Andrea Leoni (Italia). Como invitada especial participa Olga Gabrielle en representación de Aruba, con la obra “Sotavento, Memoria di e Paisahe”. En San Cristóbal, el aforo se limitará a 15 personas, por lo que las personas interesadas en asistir deben confirmar su asistencia al correo productoraelgrito@gmail.com





Y en la Universidad Católica Andrés Bello, estarán presentes las obras de 10 artistas: Muu Blanco (USA) con “Censurando la documentación de mi vida sexual como inmigrante” 2020, Carola Bravo (USA) con “Time capsule” 2018, Carla Forte (USA) con “Nostalgia di Damicella” 2019, Daniela Lucato (Alemania) con “My name is Sami” 2020, Lisa Prada (España) con “Estado de emergencia, estado de alerta” 2020, Eliseo Solís Mora (Venezuela) con “Precaución Man” 2020, Úrsula San Cristóbal (España) con “Finitud y culpabilidad” 2020, Laura y Sira Cabrera (España) con “Virulencia/virulence” 2020 y también se podrá apreciar el trabajo de Alma Ariza junto al equipo de El Pitazo (Venezuela) con “Historias frágiles” 2020. El evento será transmitido a través del canal Youtube del MNMF y UCABve, en cambio quienes deseen participar de forma presencial deben escribir al correo fundaciontelema@gmail.com





Próxima parada: Cucuta y Philadelphia

Luego el MNMF continuará su recorrido internacional con presentaciones en Cúcuta (Colombia) los días 11, 12 y 13 marzo, con el apoyo logístico del colectivo “El Grito Casa Audiovisual”. Para luego cerrar con broche de oro en Philadelphia (Estados Unidos) el 21 de marzo y del 3 al 10 de abril, en el incubador de arte del Contemporary Art Lab.





Además, esta XV edición es completamente accesible vía online, a través del canal YouTube oficial del festival (entra aquí), en donde se pueden apreciar no sólo las obras audiovisuales de los artistas seleccionados en la Open Call 2020, sino además los trabajos de los artistas invitados. El próximo estreno online será el 12 de marzo, con la selección del “Continuo Latinoamericano de Performance 2020”, capítulo Venezuela.





De venezolanos para el mundo

El Miami New Media Festival tiene sede en Miami y es promovido desde el año 2006 por la artista venezolana-americana Andreina Fuentes Angarita, a través de Arts Connection Foundation. Su función principal es incentivar la producción artística a través de la exploración de las nuevas tecnologías y de narrativas interactivas audiovisuales, como el video arte, la animación y el arte digital.





La idea nació hace 17 años en Caracas, gracias a la triangulación creativa entre Andreina Fuentes Angarita, Andriana Barrios Mendoza y el curador de arte Gerardo Zavarse, que en ese tiempo era director de la Fundación Arte Emergente. “En el 2004 decidimos iniciar un festival nacional de video arte. Empezando por Maracaibo, en la calle. En ese entonces ya se hacían proyecciones en las paredes de las instituciones de ciudad en ciudad”, recordó Andreina.





Hoy el MNMF es una plataforma multimedia que cada año incluye una amplia programación de proyecciones y eventos internacionales durante 8 meses consecutivos, que ha promocionado alrededor de 500 videos de centenares de artistas de los cinco continentes del mundo, gracias también a la coordinación general de Milagros González. Para más información visitar: https://www.miaminewmediafestival.com/

