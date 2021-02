ENTREVISTA: Ronald Chacón relató sus inicios en Apure y ahora está cerca de disputar el campeonato mundial WBA. (VIDEO)

Prensa. Senderos de Apure.net / Deporte Rey Apure.

El boxeador Ronald Chacón, conocido en esta disciplina como “El Criollo”, aunque nació en el estado Aragua, se vino con su familia a la edad de los 8 años a San Fernando y se siente más apureño que aragüeño, donde sus inicios se remontan al Gimnasio 12 de febrero de la capital apureña, bajo la tutela de Johan Castillo y fue atleta de la selección de Apure para luego ser selección nacional de Venezuela por muchos años.

ENTREVISTA: Ronald "El Criollo" Chacón.

Actualmente, Ronald “El Criollo” Chacón, es un boxeador profesional y a sus 29 años tiene en su trayectoria boxística 24-1-1 con 16 KO en la división mini-mosca encontrándose ubicado en el puesto 8 WBA y 10 IBF del ranking mundial. Por lo que, Chacón está en la ciudad de San Fernando entrenando para su próxima pelea el 05 de marzo del presente año, en la ciudad de Caracas y fue entrevistado por Senderos de Apure e indicó que espera con anhelo la fecha de la disputa con el campeón de la división; el Japonés Hiroto Kyoguchi WBA.

También, destacó Ronald de su reciente firma con el agente australiano, Tony Tolj, que lo acerca a las grandes peleas en la división mini-mosca que lo acercaría, a esta velada boxística por el campeonato mundial mini mosca. Además, de su equipo de entrenamiento “Talento Activo” y distribuidora “T Y J” que está en la capital de la república que son las personas que lo apoyan para llegar a ese combate con el japonés.

Refirió “El Criollo” Chacón con respecto a; Hiroto Kyoguchi, “él es el súper campeón. Pero todavía no ha peleado con un venezolano y con un apureño todavía y andamos trabajando psicológicamente y físicamente para eso y tenemos las fuerzas, las ganas, el coraje y el valor de ganar. Tenemos la técnica también.”

Asimismo, Raúl Bustamente de Deporte Rey Apure y de Senderos de Apure público hace dos semanas atrás una nota de prensa sobre Ronald Chacón y por la web y redes sociales sus amigos lo felicitaban y las personas apureñas no conocían de la trayectoria de Chacón lo auparon. A tal razón, Ronald comentó, “eso es un agrado y un privilegio de aquí en mi estado, de gente que no conozcan a uno y con esa nota dio a conocer más a uno, pero el apoyo es fundamental y cuanto con el apoyo de Apure, que me sigan apoyando, que eso le da fortaleza a uno”. Además saludos a sus amistades, esposa y familia en la entidad.

De igual forma, el apureño Ronald “El Criollo” Chacón, dijo que mantendrá informado por Senderos de Apure y Deporte Rey Apure sus próximas actuaciones boxísticas tanto del 05 de marzo y otras. Sobre todo cuando Dios mediante y se presenta la pelea por el campeonato mundial tanto Eduardo Galindo Peña como Raúl Bustamente tendrán la información de primera mano y en exclusiva con el pugilista apureño Ronald Chacón.

Redacción/Foto/Video: Eduardo Galindo Peña.

Senderos de Apure.-

