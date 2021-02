GASTRONOMIA: El delicioso sabor de los “brigadeiros” de Brasil deleita el paladar venezolano.

Estos dulces, que tienen como ingrediente especial la leche condensada de Natulac, convirtieron a la brasileña Mónica Gentil, en la referencia repostera de bodas, bautizos y eventos especiales.

Los “brigadeiros” de la repostera Mónica Gentil son deliciosos, cremosos, adictivos –en el buen sentido- y, por su atractivo aspecto, hacen que las personas se los coman con los ojos. Estas son expresiones que se suelen escuchar de aquellos que han probado este postre de origen brasileño, muy parecido a una trufa o bombón de chocolate.





Como asegura Gentil, su éxito se debe a la pasión que le pone al elaborar sus dulces, pero también a la calidad de los ingredientes que utiliza, entre ellos especialmente, la leche condensada de la marca Natulac, que destaca entre otras, por sus cualidades. Además de este producto, los encantadores “brigadeiros” se elaboran con chocolate en polvo y mantequilla, en su versión original.





“Yo estoy ‘casada’ con la leche condensada de Natulac desde hace tantos años, que ya ni recuerdo. Sí es cierto que hay otras presentaciones, pero la de Natulac es espesa, cremosa y tiene el ´punto’ perfecto de dulce y azúcar para hacer los brigadeiros. Cuando mezclo el chocolate oscuro o el cacao puro sin azúcar y la leche condensada Natulac, esto hace una combinación maravillosa y perfecta. Y la consistencia queda muy bien para hacer las bolitas de este dulce,”, explica la repostera.





Además del cariño que le pone a cada brigadeiro –que pueden ser hasta 4 mil en un fin de semana–, y de la elección de los ingredientes de calidad, cuidar el método también es importante. En tal sentido, Gentil asegura que, es necesario que la mezcla quede suficientemente consistente, y hay que dejarla reposar por 24 horas para poder elaborar un buen producto.





Las versiones tropicalizadas del brigadeiro

Mónica Gentil tiene casi 15 años deleitando a los venezolanos con este postre, el cual es muy solicitado para ocasiones especiales como bodas, bautizo, comuniones y otras celebraciones. Dice que por “demanda” de sus consumidores, ha agregado otros ingredientes, dando paso a invenciones propias, como las versiones de guayaba o limón.





“Había personas que me pedían una pieza sin tanto dulzor, entonces creé el de limón. También observé que, aquí en Venezuela les gusta tanto la guayaba, que hice uno con esta fruta, pero una receta así no la hay en Brasil, la inventé yo acá. He hecho muchas versiones, pero nunca un brigadeiro sin leche condensada, porque si no, no es brigadeiro”, comenta.





De este dulce, que a Gentil le recuerda su infancia en Brasil, también ha hecho versiones más creativas como una presentación navideña, llamada el “Brigatone” (Un panettone de brigadeiros), o las tortas de bodas, con crema de brigadeiro de coco, donde siempre está presenta la leche condensada Natulac.





Especial de amor junto a Natulac

Para celebrar el día de San Valentín, y en alianza con la marca Natulac, Mónica prepara un atractivo empaque para sorprender a sus clientes, con presentaciones de 10 y 20 unidades de ricos brigadeiros para obsequiar en esta fecha. Sin duda, una presentación en la cual, Natulac y Gentil compartirán el gusto por el buen postre, dedicado al amor y la amistad.





Los pedidos se tomarán hasta este viernes 12 de febrero, por el WhatsApp 412-2388537. Para otro tipo de solicitudes este número también está disponible, así como la cuenta de Instagram @mgentil, de lunes a viernes, de 10:00 am a 5:00pm.

